我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

檢測陰性 麥當勞肉餅非大腸桿菌來源 本周恢復販售四盎司牛肉堡

忘了停車位

劉水荷

許多繁忙的大城市都有停車位難尋的困擾，美國有超大型停車場，但碰上球賽，照樣是一位難求。人生偶爾總會發生忘記把車子停在哪裡的尷尬，身邊有類似慘痛經驗的朋友想必不少。

初到美國，我落腳在內布拉斯加（Nebraska）奧馬哈（Omaha），開始工作不久，每天戰戰兢兢，身體不舒服也不敢請假。

有一天頭痛、喉嚨痛導致一夜無眠，第二天預約門診，略過午餐四點下班，幸好公司對面就是一家教學醫院，在醫院的停車場尋覓，好不容易看到一個車位，我停好車轉身就走，但身後隱約傳來引擎聲，回頭一看，原來是我的車子沒有熄火，轉頭又急忙跑回去拔下鑰匙。

看完醫生拿了處方箋，來到出口卻看到陌生的景象，此時我竟然不記得車子停在何處？外面天色漸漸昏暗，內心更著急，在醫院停車場上下左右繞了兩圈，仍然沒有找到車子，想找人幫忙，可偌大的停車場裡一個人也沒有，心中又急又怕。

初秋的晚風有些涼意，我卻滿頭大汗，急得想哭又不敢哭。後來總算老天爺保佑，居然在一樓的出口處，看到兩個身穿制服的年輕男子，他們站在門邊抽菸，我急忙前往求助。

我問道：「對不起，請問你們是保安人員嗎？」「有什麼問題嗎？我們不是保安，是醫療直升機駕駛員，不過如果妳有困難，我們還是會盡力協助妳。」我急忙求助，說明自己忘了把車子停在哪？找了半天仍找不到。

他們問我：「妳的車牌號碼？」我小聲地說：「不知道。」他們發現我不是開玩笑，互望一眼，安慰我說：「別著急，我們打電話找保安過來，他應該可以幫忙。」

過一會兒，保安開著車過來，我急忙跳上車，保安問：「什麼車型？」我又回答：「不知道」，保安接著問：「車子的顏色記得吧？」我回答：「深藍色。」

原來這裡有東西兩個停車場，我的車子是停在另一個停車場，轉了兩圈，謝天謝地，我總算找到了車。我開著車，跟隨在保安後面，再次來到了那兩個直升機駕駛員身邊，原來他們也想知道尋車的結局。我下了車，略帶歉意和他們握手道謝，他們笑著表示很高興看我終於找到車。

在高科技的今天，找車位可解決的方法比較多，例如谷歌地圖、手機定位，甚至可以按下鑰匙解鎖鍵，透過汽車雙閃燈或是解鎖響聲，來判斷車子停在哪。不過在沒有這些現代科技的三十多年前，如果不是那三個貴人相助，我只有自己獨自在風中發愁了。

谷歌

上一則

「香格」見聞記

下一則

雞冠花

延伸閱讀

奇諾市四層公寓建案 遭部分居民抵制

奇諾市四層公寓建案 遭部分居民抵制
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
懷念毛小孩

懷念毛小孩
颶風海倫襲北卡 志工出動騾隊直升機援災民

颶風海倫襲北卡 志工出動騾隊直升機援災民

熱門新聞

鳳尾綠咬鵑在森林中飛翔。（圖／蘇彩菁提供）

雲霧森林中的靈鳥

2024-10-24 02:02
少見的白色鳶尾花。（圖／萬羚提供）

梵谷與鳶尾花

2024-10-26 02:01
岳華飾演大醉俠「范大悲」。（圖／王正方提供）

大醉俠是新武俠電影的濫觴

2024-10-20 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（上）

2024-10-21 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（下）

2024-10-22 02:02
蜻蜓鳳梨在葉綠飽滿陪襯下，十分豔麗。（圖／作者曾華容提供）

又見蜻蜓鳳梨花

2024-10-24 02:06

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪