許多繁忙的大城市都有停車位難尋的困擾，美國有超大型停車場，但碰上球賽，照樣是一位難求。人生偶爾總會發生忘記把車子停在哪裡的尷尬，身邊有類似慘痛經驗的朋友想必不少。

初到美國，我落腳在內布拉斯加（Nebraska）奧馬哈（Omaha），開始工作不久，每天戰戰兢兢，身體不舒服也不敢請假。

有一天頭痛、喉嚨痛導致一夜無眠，第二天預約門診，略過午餐四點下班，幸好公司對面就是一家教學醫院，在醫院的停車場尋覓，好不容易看到一個車位，我停好車轉身就走，但身後隱約傳來引擎聲，回頭一看，原來是我的車子沒有熄火，轉頭又急忙跑回去拔下鑰匙。

看完醫生拿了處方箋，來到出口卻看到陌生的景象，此時我竟然不記得車子停在何處？外面天色漸漸昏暗，內心更著急，在醫院停車場上下左右繞了兩圈，仍然沒有找到車子，想找人幫忙，可偌大的停車場裡一個人也沒有，心中又急又怕。

初秋的晚風有些涼意，我卻滿頭大汗，急得想哭又不敢哭。後來總算老天爺保佑，居然在一樓的出口處，看到兩個身穿制服的年輕男子，他們站在門邊抽菸，我急忙前往求助。

我問道：「對不起，請問你們是保安人員嗎？」「有什麼問題嗎？我們不是保安，是醫療直升機駕駛員，不過如果妳有困難，我們還是會盡力協助妳。」我急忙求助，說明自己忘了把車子停在哪？找了半天仍找不到。

他們問我：「妳的車牌號碼？」我小聲地說：「不知道。」他們發現我不是開玩笑，互望一眼，安慰我說：「別著急，我們打電話找保安過來，他應該可以幫忙。」

過一會兒，保安開著車過來，我急忙跳上車，保安問：「什麼車型？」我又回答：「不知道」，保安接著問：「車子的顏色記得吧？」我回答：「深藍色。」

原來這裡有東西兩個停車場，我的車子是停在另一個停車場，轉了兩圈，謝天謝地，我總算找到了車。我開著車，跟隨在保安後面，再次來到了那兩個直升機駕駛員身邊，原來他們也想知道尋車的結局。我下了車，略帶歉意和他們握手道謝，他們笑著表示很高興看我終於找到車。

在高科技的今天，找車位可解決的方法比較多，例如谷歌 地圖、手機定位，甚至可以按下鑰匙解鎖鍵，透過汽車雙閃燈或是解鎖響聲，來判斷車子停在哪。不過在沒有這些現代科技的三十多年前，如果不是那三個貴人相助，我只有自己獨自在風中發愁了。