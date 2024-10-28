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紐約蒙托克燈塔

龔剴
一七九六年建造的紐約蒙托克燈塔，海天一色，呈現迷人的景象。（圖／作奢龔剴提供）
一七九六年建造的紐約蒙托克燈塔，海天一色，呈現迷人的景象。（圖／作奢龔剴提供）

美國東西兩岸分別為大西洋及太平洋，最大城市皆位於兩大洋的海岸線上，附近衛星城鎮西岸有長堤市（Long Beach）、東岸有長島（Long Island），兩個地名皆有一個「長」字，但風景卻大不相同。

長堤位在都會區，擁有又長又直的沙灘，出名的是一九六○年代長堤「世界小姐」選拔地點；長島是緊臨紐約市的一個狹長半島，長約一百二十哩、寬僅十五哩，指向東方的大西洋，從地圖上看來像一支箭直直地射出去，雖然靠近紐約大都會，但沒有高樓大廈，有的只是農場及度假勝地。

一九七八年我單身前往紐約州水牛城（Buffalo）讀書，我一向喜歡旅遊，但窮學生沒錢也沒時間旅行，只好翻著地圖過乾癮，當時看到長島，內心告訴自己以後一定要來觀光。

今年夏天，有半世紀交情的老同學兒子結婚，我們很高興飛往參加，老同學事先就租借到一輛十二人座的包車，安排好在婚禮結束後，我們幾個老友可以一同遊歷紐約市附近景點。我一向對高樓大廈沒多大興趣，而且紐約市以往也來過很多次，希望安排幾個特殊景點，當然不能走太遠，也要顧到其他人的興趣，沒想到老友安排去長島，這正圓了我多年來的心願。

婚禮在歡樂、隆重，美食及行禮如儀之下完美結束，第二天，阮松齡、趙祖瑜與我們三對老夫妻，加上老阮女兒婷婷及孫女依依等三代一車子人，從長島最西端老友的住家，沿著長島快速公路往東一路開去。剛開始走快速公路很順利，一個小時就到達長島一半，公路兩側皆是一般住家，再下來就只有鄉村道路，逐漸有葡萄農莊、薰衣草園、深宮大院、度假旅館小屋，以及高爾夫球場。

由於是暑期，度假人潮非常多，車速只好慢步而行，老友駕駛游刃有餘，談笑間兩個半小時到達長島南叉之尖端，也就是蒙托克角（Montauk Point）州立公園，此處最主要的景點是蒙托克燈塔（Montauk Point Light），已有二百三十二年歷史，可說是坐落在海之角。

千山萬水來到燈塔，當然想登塔，年歲雖高但登上塔頂應該游刃有餘，走到入口處得知參觀燈塔及登頂必須買門票，順便拿一些地圖及說明書當參考，走進燈塔底層得知塔高一百一十呎，地基十三呎深，到達塔頂放燈具處有一百三十七個台階，到達最高點時氣喘如牛，幸好平日有鍛鍊身體，稍做喘息就能如常開口說話。

塔頂面積約五呎直徑，放置一個還在轉動的大燈，除了一名工作人員，只能容納四個遊客，塔頂平台有個小門，可以讓兩個遊客走出去，到外面不到兩平方呎的陽台上透透氣。當天風平浪靜、水波不興，遠眺大西洋海天一色，回頭看到在塔下休息區的老友們，由於距離太遠只能看到幾個模糊人影，揮手示意也不知道他們是否能看清楚？等到下塔後，看到老阮女兒拍攝的遠距離相片，放大後可看到我們兩人在塔頂陽台揮手的姿態，頗有君臨天下之貌。

從工作人員口中得知，這座二百多年歷史的燈塔，是美國第四古老目前仍在使用的燈塔，在二○一二年列入國家史蹟名錄，由於其對美國早期及國際航運有相當重要的意義，而後被列為國家歷史地標。目前燈塔的維護管理機構已經改由私人公司負責，只有燈具及自動控制系統由海岸警衛隊（Coast Guard）控制。進入燈塔參觀費用成人十五美元、長者十美元、兒童八美元。

回想半世紀前，我在水牛城當窮學生時，只能翻地圖乾過癮旅遊，如今終於可以實現，不禁淚汪汪。老妻聽我的聲音有異常，想詢問原因，我據實回答還落得老友們一番關懷，這次來參加乾兒子的婚禮，順便圓了多年的夢想。

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