愛犬露西站在牠的專車上。（圖／作者王自勉提供）

說起自尊心，一般都用在人類身上，但這個詞用在小狗身上，可能許多人都覺得不可思議。身為狗主人，我也沒想過這個問題，但不久前發生的事情，讓我明白小狗也有自尊心。

按照紐約（New York）商店的規矩，小狗是不能入內的，於是我們帶小狗去商店，只能一個人進去，另一個人在外面陪小狗。可是三年前新冠疫情 嚴重時，這條規矩似乎被解禁 ，我們看到別的小狗能進商店，從此也就比照辦理。

我家的小狗露西是約克夏㹴（Yorkshire Terrier），坐在小狗車裡，不會妨礙其他顧客，於是這三年來，露西與我們在各家商店同進同出，成了常規。特別是我家附近的超市，好幾個店員都認識露西，每次見到牠來店裡，都會高興地喊著：「露西來了。」露西也會從小狗車上站起來，搖搖尾巴表示回禮。

然而前不久卻發生一件事，我們帶露西到較遠的一家超市，卻在大門口被攔住。我們以為是要檢查會員卡，遞了過去，守門大漢卻擋住小狗車不准進入。我們對他解釋說，這三年來都可以帶狗進去，大漢只是一味說「不可以」，無奈之下，只能準備留一個人在外面陪露西。

但此時守門大漢卻遇到了突發難題，幾個非裔 男子沒有會員卡，卻硬要入店，這顯然比帶小狗之事難解決，守門大漢於是向露西揮了揮手，放過我們。

進到店內，我們開始挑選商品，過了不久，太太發現露西萎靡不振，以前帶牠逛這家商店時，牠總是站在小狗車裡東張西望，對各類物品都挺感興趣，看到狗玩具時，牠會躍躍欲試；看到狗食時，牠更會伸長脖子，用鼻子不停地嗅聞。而眼前的露西，卻是無精打采，閉著眼睛趴在小狗車裡一動也不動，太太抱牠起來，帶牠去看狗玩具與狗食，牠仍然提不起興趣。

我們以為露西生病了，於是盡快結束購物準備回家，然而離開那家超市不久，露西很快就恢復了活潑，撒嬌地要吃要喝。我們這才意識到，露西在超市無精打采的模樣，是因為遭到守門大漢阻攔進門而引起的，一向受人喜愛的牠，忽然間被冷眼相待，這樣的事若發生在小孩身上，自尊心會受到傷害，那麼小狗是不是也會有同樣的反應呢？

於是我上網查資料，讓我有了新的認識，研究者認為小狗具有幼童的智商，也是有自尊心的，只是不會用言語表達而已；不同品種的小狗和不同的教育方式，會形成牠們不一樣的性格和生活習慣，其自尊心的表現也不同。從那以後，每當看到露西有些異樣，我就會設身處地為牠著想，就怕誤傷了牠的自尊心。