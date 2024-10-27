八月中旬起，美國房地產 行業風雲變色，兩條新規則出爐，一是推翻由賣家支付全部百分之六售屋佣金的作法，改由買賣雙方分擔；二是買方必須與房屋仲介簽訂法律協議，確認服務範圍和包括可能支付部分佣金的報酬機制，新政將如何影響房屋交易尚難推測，但仲介在銷售過程中所扮演舉足輕重的角色，早已人所共知。

我們夫婦移民來美國後，因工作調動曾轉戰南北，與不同城市的仲介數度周旋，深感與仲介打點好關係，對實現美國夢至關緊要。

我們初次買房是一九九八年在阿拉巴馬州 伯明翰（Birmingham），慕名找了房地產巨頭「瑞麥（RE/MAX）」一名叫瑪麗的女仲介，她年約三十歲，幹勁十足，一心想做成買賣。得悉我們有兩個小孩，注重學區好壞，她就開自己的捷豹（Jaguar）名車，帶我們到較遠的南郊好區看房。

跑了多處後，還真讓我們看到一棟順眼的兩層獨立房，除了有四間臥室，車庫上方還有閣樓，可放乒乓桌娛樂健身，但缺點是沒有地下室，萬一颳龍捲風也許只能往廁所躲。之後瑪麗反覆開車帶我們跑銀行和律師等處簽署文件，還自嘲已成我們的出租司機。

八年後，妻子必須轉去明尼蘇達州羅徹斯特（Rochester）的梅友診所（Mayo Clinic）工作，我們只好急速趕赴北方看房，南方老屋的出售，便全權委託一個偶然結識的年輕華人 仲介小李處理。小李出道早，從業多年，為人熱情誠懇，他不負重託，不久後就為我們物色到一個剛搬家到伯明翰的合適買家，讓我們無後顧之憂。

在北方的羅徹斯特，我們找到一個名為珍妮佛的女仲介，她脾氣豪爽，說話從不拖泥帶水。我們白天跟隨她看了好幾家都不盡滿意，感覺有些對不起她的陪伴，她反過來安慰我們：「買房又不是買菜，當然應該要認真挑選。」最後我們看中一間正面由石塊砌成的外觀亮麗獨立房，它有個碩大的地下室，彌補了以前南方屋的缺陷。

為了促成交易，珍妮佛主動提出由她掏腰包，為我們購買一年的家庭電器保險，花費她數百美元，我們為了感謝她，請她到中國餐館一起吃午餐。之後每年聖誕節她都會寄卡片保持聯繫，也許為有朝一日我們搬家時，可請她再服務參與售屋。

後來住了十年後，我們必須移居紐約，一度試圖繞過仲介自行售屋，以便省下佣金，但實施起來並不容易。大門掛牌後，久久沒人來電詢問，而我們的離期已近，正好對街新搬來一個中年華人仲介，我們就請他接手。

誰知這個仲介並不可靠，為了早些脫手成交，屢屢給已離開明州的我們打電話敦促降價，而且已無人居住的舊宅，每月暖氣費高達兩百多美元，應是他帶客看房後，忘了把暖氣調低所致。儘管房子最終還是覓得新主，我們卻深切意識到，選擇一個能竭誠為客戶服務、不唯佣金是圖的仲介至關緊要，不可掉以輕心。