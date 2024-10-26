去雅典（Athens）旅行，離開時，要從下榻的民宿 到機場，叫了出租車 。車子到達後，司機下車幫忙我們把行李放到車上，他是個中年男子，身材魁梧，臉龐端正；都說出租車司機大抵是話多的人，這個司機也屬此類型，雖然英語不是他的母語，但並不妨礙他用英語溝通。

上車後，他問我們從哪裡來？我們說來自美國，他就露出些許羨慕的口氣。他告訴我們，他來自阿爾巴尼亞（Republic of Albania），這時輪到我們驚嘆了，我告訴他，我們原本是從中國來的，當初對阿爾巴尼亞熟悉得不得了，阿爾巴尼亞那時被中國官方譽為歐洲的一盞社會主義明燈，許多老弱婦孺都知道。

我們又問他從阿爾巴尼亞哪裡來的？他回答是從首都地拉那（Tirana）。中國文革時，上映的外國電影非常有限，西方電影自然是被禁映，只有幾個與中國關係不錯的東歐國家，例如南斯拉夫、羅馬尼亞和阿爾巴尼亞的電影可以上映，其中又以阿爾巴尼亞的電影最多。那些電影就像經典一樣，我們在露天廣場不知看了多少遍，電影對白耳熟能詳。那時電影不像現在多到眼花撩亂，以致選擇都成了難事。

從地圖上，可以看到阿爾巴尼亞地處希臘北邊與其接壤，南部跟希臘接壤的地區有多達三十萬人希臘族群，可見兩國的聯繫非常緊密。這個司機二十多年前來到希臘，而他的父母還在故國。

談及家庭，他以幸福的口吻告訴我們，他有一兒一女，妻子也是阿爾巴尼亞後裔，不過是在希臘出生。他到希臘求學時，認識了妻子，進而戀愛並組成家庭。

談及生計，他嘆了一口氣說，希臘人如果一個月能賺到八百歐元，就已經很好了，他又把開支一項一項列出來，無非說生活有多麼艱難。不過，他跑出租車，妻子在公司裡做財務，一家人日子倒也過得小康。印象中，出租車司機一旦出車，就風雨兼程，甚至顧不上吃飯的，但他卻不是這樣，每天無論再忙，他都跟妻子在一起共進午餐，他認為賺錢重要，享受生活也很重要。

一路聊著，車子就開到機場了，也快接近午餐時間。下了車，我們對他致謝，並祝福他與妻子用餐愉快。