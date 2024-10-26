孩子在今年三月時說，暑假我們兩老應該跟他們一家人來個三代出遊，我問去哪玩？他說去哪不重要，主要是在一起旅行。

我對孩子說，我們這年紀跟年輕人玩法不同，不上山，不下海，活動範圍有限，必須先知道去哪才能決定。郵輪是我們目前旅遊的首選，不愁吃住，不缺娛樂，再帶兩本書去閱讀，日子賽神仙，我建議不妨選一段短程郵輪行。

後來我們選擇從洛杉磯長堤 港出海的四天船遊，訂了兩間相鄰的套房。同一艘船的相同行程，我們去年和前年都參加過，該玩的全都試過，此行可以順便對下一代「解惑傳道」。

我跟孩子說郵輪旅遊安全第一，訂位時一定要買足旅遊保險 ，尤其是走國際路線，美國國內的保險通常是不付國外的帳單。岸遊也一定要直接向郵輪公司訂購，萬一有事，船公司會負責。

我又說上船前一定要訂購瓶裝水，船上的水分為黑水、灰水和白水，黑水、灰水是生活汙水，但是白水不保證飲用品質，不要直接喝，再不行也要去買啤酒或是可樂等瓶裝飲料。以前上船前訂購瓶裝水算是一種服務，收費跟超市價格差不多，今年開始暴漲三倍，近乎是在船上買水的價錢。

在主餐廳吃晚餐，量都給的少，我建議他們開胃菜、主食、甜點最好都各點雙份，一次點足，省時省力。「主廚餐桌（Chef's Table）」是我們多次船遊中，認為唯一價廉物美的節目，這次我們也強力推薦他們，他們吃過也直呼過癮，覺得不虛此行。只是當晚兩歲多的小孫女，在跟我們吃飯時，因不見爸媽，她突然嚎啕大哭，聲驚四座，最後還是靠平板電腦上的卡通才解危。

此行主要是想跟孫女們親近幾天，所以大多選了兒童的活動，我們也是第一回參加。有個叫「熊寶寶工作坊（Make-a-Bear Workshop）」的活動，大廳裡有五個站，第一站有個架子，前後放置十二種動物玩偶，以各式熊寶寶居多，也有兔子和烏龜，小孩可以任意挑一個。

第二站則有一台機器，把棉花從玩偶背後的小洞打進去，一個胖嘟嘟的玩偶馬上就成型；第三站是服裝區，可以給玩偶配上衣帽裙褲和鞋子，每個孩子左挑右選、東抓西拿，像是不要錢似的。

第四站是把玩偶背上的小洞縫上，主辦單位會奉送一張蓋有船名的小熊出生證明，可以填上姓名、日期、出生地；最後一站就看著父母掏腰包遞出消費卡。聽說那天賣出上百隻小熊玩偶，孫女們各自緊抱一個，比拿到聖誕禮物時還興奮。

另一個兒童活動是蘇斯博士（Dr. Seuss）餐會，蘇斯博士在西方是家喻戶曉，寫了四十八本兒童圖畫故事書，暢銷全球。早餐的菜單都是以他書名或是書中主角為名，菜色以紅綠白為主，餐桌正中央的裝飾品，就是「戴帽子的貓（The Cat in the Hat）」繪本中一頂紅白相間的高禮帽。孩子們看到書中故事主角輪流出場，都非常開心地和他們擊掌、擁抱，並合照留影。

郵輪公司的收入三分之二來自船票，三分之一來自船上銷售，酒吧和賭場更是吸金重點，所以他們主要仍是做大人生意，兒童節目只是點綴性的活動。還好行程短，小孩玩到盡興時，也是整裝下船時，一家三代都帶走一段美好回憶。