每天早上一起床，我就上網看露營車生活，最近有許多旅行博主都在世界各地旅遊，影片中綠草如茵、湛藍的天空、碧綠的海洋隨處可見，可以觀賞各國綺麗的風光、了解當地風土人情，看他們品嘗異鄉美食，彷彿身臨其境，頓時感到十分愉快。

上次出外旅行，距今已是一年前了，當時女兒自日本返美，全家在密西根州 底特律（Detroit）兒子家團聚，還到加拿大 多倫多（Toronto）外子的姊姊家遊玩。

我目前觀賞的露營車，在駕駛座上方有額頭床，可輕鬆滿足兩人睡眠，後方有小客廳、廚房與浴室等。客廳裡有小桌椅，將桌子搖下，便能拼成一張床；廚房有電爐、小水槽、微波爐、小烤箱、小冰箱與吸油煙機；衛生間有小洗手台、淋浴設備與馬桶，還有洗衣機，小櫥櫃與插座。

此外，車頂有抽風機和太陽能板，還有窗戶、紗窗、隱私簾與遮陽篷等，車內還有冷暖氣，露營車裡面的設備應有盡有。現在更有拓展式露營車可左右擴展，也有較小的露營車可往上升高，床是位在升高的部分，此種露營車可進地下室，比較不受高度限制。

如果擁有一輛廂型車（Van），也可改裝成自己喜歡的露營車，就如駕駛一棟移動式的小屋，在路上可隨處旅遊、處處為家。

我很喜歡旅行，但退休 後經常待在家中，心想若擁有一輛露營車，外出旅遊就不需要住旅館，可省住宿費。車內有小冰箱可以儲存食物，有電爐可烹飪食物，還有洗衣機可洗衣服。車輛行駛時即可自動充電，太陽能板也能供電，可以省電費。若是儲水箱需要加水時，就得尋找有供水的地方，這也可訓練平時的應變能力。

看來我得好好勸說外子，買輛露營車到處旅行，一圓我的旅遊夢。