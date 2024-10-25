我家在矽谷 （Silicon Valley）南灣，附近山上有一家酒莊，除了釀酒賣酒，還就著山頂地利之便，建造了一座露天舞台。每年從五月到十月都有各種不同的表演，大多數是音樂節目，也有個人脫口秀。

我們住在這裡三十多年了，從來沒有去過，直到去年好友邀我一起去欣賞Diana Ross的演唱會，才首次體驗酒莊音樂會的美妙，之後我就常留意酒莊網站的節目表，半年之內又和老公、女兒以及女婿去聽The Beach Boys、Frankie Valli&The Four Seasons的演唱會，每次都盡興而歸。

酒莊在山頂，演唱會當天開始前一兩個小時，車陣就開始邐迤山間，上山的路崎嶇狹窄，但是風景秀麗，到達酒莊時由服務人員收取二十五美元停車費並指揮停車。雖然車水馬龍，但是動線規畫得很好，井然有序。車停好後步行穿過美麗的葡萄園，有服務人員驗票及安全檢查，過了這一關才算真正進入會場。

酒莊占地不小，會場裡分了好幾個區，有啤酒小吃、紀念品販賣部，還有好幾個不同等級的用餐區，既然是酒莊，當然要趁機推銷他們的酒。大部分的人一來就直接去喝酒吃東西，一旁真正的音樂會埸只有小貓兩、三隻，本來以為賣座不佳，但是接近開場時，廣播人員三催四請，人們才端著酒杯陸陸續續地進埸，把座位填滿了八、九成。

因為我們選的音樂會都是一九六○、七○年代流行歌手表演，所以觀眾年紀多數是五十到七十歲，歌手們也已年華老去。可以預期的是唱功已大不如前，常常要對嘴唱，或是靠樂隊和陪唱團員提升音效，但是無損觀眾的熱情，大家都是來回味年輕時光，歌手們何嘗不是來緬懷過去的光環？

在一首首耳熟能詳的歌曲中，氣氛漸漸熱絡起來，一些按捺不住的觀眾，開始跑到旁邊的平台上跳舞，夜色愈晚，興致愈高昂，台上的人也不時鼓動大家一起合唱。常常到最後，平台上都擠滿了人，還留在座位區的人，也幾乎都站著又唱又跳，大家彷彿都回到那美好的年代。

我真心佩服那些歌手，年紀從八十多歲到九十多歲都有，還不辭舟車勞頓到各地表演，光是能站在舞台上表演一個半小時，就讓我自嘆不如。想來他們應該不缺錢，如果不是對歌唱的堅持和熱忱，大可在家中享福，我們也很幸運還能見證偶像的魅力。

演唱會九點多結束，步出會場時，一幅絕美的夜景赫然呈現在眼前，原來酒莊山頂的位置提供了一百八十度的視野，山下閃爍的燈光綿延不絕，在清澈的夜色中格外絢爛美麗，看不出白天它是操控世界科技的矽谷。回頭看看曲終人散的莊園和葡萄園，在夜燈的襯托下，也有另一番迷人風情，一個晚上得到聽覺和視覺的雙重享受，真是幸福。

酒莊因為不算是太正式的場地，表演者常常不是當紅的藝人，所以價格比去城市的劇院看戲聽歌平價，但是能在仲夏夜裡，在涼爽的戶外聆聽熟悉旋律，對我更具有吸引力。如果有自己喜歡的藝人，很值得來欣賞享受一下，增添生活的樂趣。