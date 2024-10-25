七月的貝羅颶風，造成休士頓居民家中廚房牆倒。（圖／作者楊源提供)

七月八日清晨三點，我熱到從夢中醒來，順手按了床頭的檯燈開關，睜開朦朧睡眼，房內竟然黑漆漆，伸手不見五指，只聽到屋外狂烈的風雨聲，並傳來樹倒房塌的砰砰聲。透過窗戶往外看，外頭一片漆黑，原來是停電了。

看來貝羅（Beryl）颶風 真的來了，多日前，氣象台就有預告，然而對休士頓 來說，暴風驟雨司空見慣，沒想到這次颶風來得如此快速又猛烈，沒電也沒空調，一時間，我熱得汗水直流，再也無法入睡，只能藉著手機亮光，找到一把紙扇搧到天明。

清晨六點，家人都起床了，沒有電，所以車庫電動門無法啟動，只有用常備的拉繩打開門。車子能開了，但是手機信息爆滿，看到災情嚴重，到處都停電，女兒和女婿不能上班，我也不能去老人公寓。平日的周末，我會與家人歡聚，周一女婿上班時，順路送我去老人公寓，現在都得待在家了。班不能上，但還是要吃飯，沒有電怎麼辦呢？女婿搔搔頭後，開車出去買外食。

住家附近有商店和餐館，本來很方便，這天女婿去了很久，才帶回幾盒熊貓快餐。原來多家商店已關門，有些餐館自家備有發電機，門外早排成長龍。

我們一邊吃飯一邊聽女婿講路上見聞，他說風強雨驟，有人家屋頂飛了，路邊樹木倒了，柵欄毀了，瓜棚也塌了。華氏一○六度高溫之下，有二百七十萬戶停電，缺電又酷熱；暴雨也造成致命洪水，高速公路淹成汪洋，三個石油港口關閉，三百多航班取消，更慘的是還有人傷亡。

老人公寓微信 群傳來信息，告知八日清晨兩、三點停電，公寓兩幢大樓有三百多人，僅二號樓有發電機，老人們只得排長隊去燒水、煮飯。一些老人得知訊息，前兩天就去了親友家，也發訊息叫苦連天，李姐女兒家廚房屋頂吹掉了、姚太兒子家後院的瓜藤棚架塌了，一張張圖片顯示，到處是斷牆亂石、殘枝爛葉，令人感到焦心。

很快手機也沒電了，看不到外界動態，等於瞎眼摸黑，頓時我心急如焚。幸好急中生智，和家人輪流去車上充電。

兩天將過，電還不來，我在美國首次遇見這種情形。九日下午，因停電太久，擔心冰箱的食物壞了，我們全家出動去買冰，跑了幾家店都缺貨，最後只買到一包冰。家中停電，我們開車到處閒逛，發現不少社區亮起來了，但我們住家附近仍是一片漆黑，於是打開手機看訊息，總共有兩百多萬戶斷電，還有一百七十二萬戶沒來電，心想有得熬了，在漆黑的夜裡又要揮汗如雨入眠。

十日時，停電第三天後終於傳來好消息，地處中國城的老人公寓來電了，我馬上回到公寓。雖然網路還沒有恢復，因足足兩晚沒閉眼，下午就痛痛快快地補睡了一大覺。十三日時，老人公寓的網路正常了，女兒也告知家中已恢復供電。

這次颶風侵襲讓我感受深刻，據報導指出，休士頓停電面積大、時間長，經濟損失可觀，而且還有人傷亡。雖然災難來臨時有許多救援，災後政府也有補助，但仍有人說，休士頓不是最宜居之處，我卻不贊同，休士頓是美國第四大城市，繁榮發達，新設企業多，深受移民青睞。我想關鍵在於大家要有居安思危的意識，常備發電機、瓶裝水和乾糧，政府和企業也要團結一心，做好防颱和善後事項，在災害發生時團結互助，才能順利度過難關。