小兒子讀大學時，在加州大學 聖地牙哥分校（University of California，San Diego）讀電腦，他畢業後，本行的工作一天都沒有做過，就去追求演員夢。有人說在加州滿街都是混不出名堂的演員，以及鎩羽而歸的房地產經紀人，因為這都是失敗率最高的行業，所以我們不禁為小兒子的前途擔憂。

由於小兒子會武術，他出道第一個工作就是在海盜船表演餐廳（The Pirate Dinner Theater）扮演海盜，他在海盜船的繩梯上持刀舞劍，上上下下和對手打鬥，非常辛苦。扮演海盜兩年後，他被迪士尼 樂園的星探看中，介紹他去試鏡迪士尼樂園內，星際大戰（Star War）真人互動表演秀的的絕地大師（Jedi Master）角色。後來兒子試鏡成功，被選為當時擔任主角絕地大師的唯一華人 ，轟動一時，成了樂園內的明星。

但是兒子的目標還是要當電影及電視演員，美國演藝公會規定，製片公司在徵求試鏡時，必須要有演員公會執照（Screen Actors Guild）才可以試鏡。然而新人如果沒有列在拍電影或電視的工作人員名單 ，是拿不到執照的，因此新人想拿到執照難如登天。

幸好有一年，華人新秀導演林詣彬正在拍攝一部功夫片，為了幫助年輕華人，他特別准許沒有演員執照的新人來試鏡。兒子有幸被選中，演完之後，林導演特別給小兒子演出工作證明及介紹信，於是小兒子終於拿到了演員執照。

有了演員執照後，兒子有很多試鏡的機會，因此他常常在美國主流電視台的熱門電視影集客串演出，但都不是固定的演員，目前在美國主流電視台中，沒有一個電視劇是華人男演員擔任主角。兒子還有當配音演員以及電玩遊戲演員，電玩遊戲演員的競爭也是很激烈，幸好他入行得早，在電玩遊戲圈闖出了一點名號。他最近去參加一個電視影集演出時，別的演員認出他是電玩遊戲「蜘蛛人」中的李先生，爭著要和他拍合照。

兒子的最終目標，是想在好萊塢主流電影嶄露頭角，在好萊塢發展，電影角色競爭更激烈，若製片場發出徵求新電影角色的試鏡，條件設定在「三十到四十歲的男性」，僅僅是洛杉磯（Los Angeles）就會有一百多人前來競爭，製片公司只會選十幾個人遞交試鏡錄影帶，再由這些人當中選出三個人視訊面試，最後只有一個人會被選中。許多人就是受不了屢次被拒絕的痛苦，所以放棄影視工作而改行，但小兒子為了理想身經百戰，仍然不屈不撓地勇往直前。

去年夏天，兒子得到電影「不可能的任務（Mission Impossible）」的試鏡機會，這是一部由超級巨星湯姆．克魯斯（Tom Cruise）主演的系列巨片，兒子卯足全力拍了試鏡錄影帶，寄出去後苦等了一段時間毫無音訊，他仍打起精神，繼續努力。

前不久，兒子突然接到通知，說該片下一集正在英國倫敦（London）拍攝，考慮找他演一個角色。這個敗部復活的消息讓兒子欣喜若狂，和導演視訊面談後，兒子被選中了，他跟主角有許多對白並且是唯一的華人男演員，不久後，他將去英國和天王巨星實地拍戲。兒子在興奮之餘，非常緊張，我一直鼓勵他「沒問題，你可以的。」兒子多年來的努力和堅持終於得到成果，他的明星夢總算向前邁進了一大步。