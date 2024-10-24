蜻蜓鳳梨在葉綠飽滿陪襯下，十分豔麗。（圖／作者曾華容提供）

從聖地牙哥 姊姊的家，帶回的蜻蜓鳳梨在八月上旬再度盛開，原以為只是觀葉植物，沒想到後來竟然開花了。姊姊種了好多年一直未見開花，她認為妹夫是綠手指，說不定能起死回生。我看葉子粗糙而且葉色不佳，不像會開花，想要拒絕又開不了口，心想反正有車子帶回聖荷西 也不費事，於是收容了它。

話說蜻蜓鳳梨來到我家後，我把它安置在後院楓樹下，因為西曬又有水分，長得很健康，而且由一株變成兩株，非常茂盛。因葉片有虎紋又青翠，所以我認定它是觀葉植物，從未期盼過它會開花。

八年前，我發現蜻蜓鳳梨圓筒中各有一個粉紅色花莖，沒看過它開花，內心很好奇，幾乎每天都會關注幾眼。後來粉紅色花莖慢慢抽長，終於冒出來且高過植株，花序穗狀如鳳梨葉一般帶點小尖刺，穗中有幾朵淺紫色小花點綴其間，在植株葉綠飽滿的陪襯下，顯得好看又豔麗。臨近花期，中心的花片變成光亮的深紅色及粉色，葉緣具細銳狀，葉端有刺，很特異的組合。

蜻蜓鳳梨的葉叢相互套疊成半圓筒狀，葉子像虎皮紋，是多年生常綠草本植物，它喜歡溫暖、潮濕和充足的陽光。蜻蜓鳳梨一般很少開花，運氣好的話，要等五年以上才會開花，花期約三十多天，在八、九月間盛開。因為得來不容易，開花被我認為是好兆頭，高興了整個夏天。

後來我自做主張，想讓它多繁殖幾棵，於是把它移至大柿子樹下，可能土壤貧瘠加上陽光不足，葉片漸枯萎，奄奄一息。為了救它一命，我趕緊又種回原來的花盆，沒想到後來生氣盎然，而且二度開花。原來花也有脾氣，太冷或太熱它會受不了，愛它就要懂得它的習性。

蜻蜓鳳梨花又稱尖萼鳳梨，生命力極頑強，既熱情又含蓄，花朵美麗可供觀賞；但是它既沒有鳳梨的香味，葉子也不像蜻蜓那般輕盈，讓人無法想像這個名稱的由來，很多事都讓人覺得很奇妙，無法以常理判斷。