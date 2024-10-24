想來就好開心，我們「聽竹口琴社」成立至今也有三年半，期間經歷了初創、摸索、爭取曝光度、迎接挑戰等發展過程。三個月前，Ben老師有了再發展的想法，將一些同學組成重奏樂團，除了口琴，還增加口風琴、電子琴以及烏克麗麗（Ukulele）的搭配。

老師發了三首歌曲讓我們自己先練習，在沒有指導老師的情況之下，老師在團員裡挑幾個可以帶隊的人，輪流當我們這群重奏樂團的領隊。

練習時，每個帶隊者的教法都有些不同，常引起爭議，可想而知要進步是有些困難的。然而在摩擦的過程中，有人抱怨、有人平息怨氣、有人則不停鼓勵。後來當老師接到表演邀請函時，我們的心情既緊張又無奈，為了加強練習，Ben老師騰出時間幫我們加油打氣，陪著大家一再重複練習。

表演的前三周，我們的口琴夏令營請到剛從台灣來美國的著名口琴家李孝明，和世界口琴比賽季軍張劭齊，兩位老師也正和爾灣 愛樂口琴樂團（Irvine Fun Play Ensemble）合作演出兩場快樂音樂會。趁著空檔時間，兩位老師一起指導我們與爾灣愛樂口琴樂團，從他們那裡，我們了解口琴的種類與各種知識，真是收穫滿滿，尤其看到他們的表演令人大開眼界，相比之下，我們的團隊更是覺得汗顏。

之前摸索練習不理想，加上老師臨時有事又回台灣，表演在即，在無人指導的情況下，我們推選團員裡的Bobby來當臨時指揮，從頭開始調配聲部練習終於有點眉目了。就這樣臨危受命的她，有板有眼地開始加強我們的陣營，為此十美姐贈送Bobby一支精緻的指揮棒，她拿在手裡，責任更加重了。

表演當天，看著其他幾個口琴樂團從容不迫地演出，大夥可是戰戰兢兢，深怕荒腔走板，不過事到臨頭緊張也沒用，Bobby要大家放輕鬆一點。輪到我們上台時，三首樂曲吹下來，掌聲給了我們巨大的鼓勵，在那麼多觀眾面前，我們的表演臨危不亂。下了舞台後，大夥放輕鬆了，有別的樂團讚美我們表演得非常好，讓我們很高興兩、三個星期以來的加緊練習，終於獲得肯定。

想起重奏樂團一路走來的爭吵，終於有了眉開眼笑的時刻，Rick老師說，大家在舞台上渾身充滿熱情，演出超級成功；尤其Bobby第一次拿起指揮棒，氣勢十足，令人讚佩。

有一名團員除了在群裡向大家恭喜，也向大家道歉，因為接近表演日期時，每次練習都因愛之深責之切，而有了不愉快的語氣。不過事後從影片中，看到我們演出時緊盯著樂譜認真吹奏，的確是不好都不行。

這次演出也非常感謝Rick和Ben兩位老師，他們在幕後費心指導，尤其是Ben老師人在台灣，心還緊繫著團隊。此外，同學們熱情相伴，彼此提攜鼓勵的學習精神，也是令人非常難忘。