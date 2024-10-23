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孫子的萬聖節

潘健生

又是一年萬聖節，去年萬聖節期間，孫子自製服飾的經驗，至今仍令我回味不已。

為了滿足孩子期盼已久的心情，萬聖節前的星期天，我們帶九歲的孫子逛商場買節日服飾，逛了大半天，孫子都看不到一件自己喜歡的樣式。離開商場時，我問他：「你怎麼都不喜歡，那你準備怎麼過節？」孫子似乎並沒有顯得太失落，他輕描淡寫地說：「我可以自己做啊！」

其實我們也猜測孫子會自己動手做，因為他平時就愛自己製作東西，包括喜歡跟著爸爸做手工活，例如保養汽車，他會幫忙遞工具等。

日前我們從中國買了一台購物小拖車，他不希望我們插手，自己獨立組裝整台手拉購物車。朋友過生日，他會自己製作生日卡，並畫上圖案，用各種具有藝術感的字體寫上祝福語。妹妹過生日時，他更會提前一天開始製作生日卡，令我沒想到的是，他竟在生日卡背後，黏上一小袋妹妹平時最喜歡的巧克力七彩糖果。

去年的萬聖節，從商場回來後，孫子一個人跑到車庫，拿來平時網購用過的包裝紙、剪刀及黏膠，然後埋頭開始認真製作。不久後，一頂可以遮住臉孔的紙皮帽、用紙皮製作的兩管衣袖、一件罩衫，以及兩條褲腿就完成了，穿起來雖然很累贅，但效果奇特古怪，尤其是連臉都遮起來的帽子，畫上了油彩，很像鬼怪的模樣，十分符合萬聖節的氣氛。

他用南瓜製作的燈籠更是讓全家人驚喜，他把金色南瓜雕刻成一個笑哈哈的可愛人偶，尤其是用南瓜黏出長長的鼻子，誇張得令人發笑。雖然製作過程看起來十分麻煩，他卻十分享受。

孫子完成了創作，吃完晚餐，他就忙著與鄰居的孩子們會合，大家等著夜幕降臨，然後逐戶敲門，扮鬼怪去討糖果。當然，他最引以為傲的是穿著自製的紙皮服裝招搖過市，這個萬聖節，他也成為了一景。

今年他又有什麼花樣呢？老實說，我們都很期待，因為我們往往猜不到他的創意。

萬聖節

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