「生活以痛吻我，我卻報之以歌。」這句聞名遐邇的詩句是印度詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）所寫，他可否知道，除了以歌報痛，那些被痛吻的人們，還可以用各種不同的方式去回報。

女兒暑假被邀請參加一個臨時組建的小樂隊，總共有三把小提琴、一把中提琴和一把大提琴五重奏，準備合奏一場音樂會，一個月後將在加拿大 蒙特婁（Montreal）兒童醫院登場。活動是為一群特殊的單車騎行者接風洗塵，屆時將有四十位勇士 花三天的時間，在高溫酷暑的八月，從多倫多（Toronto）騎行五百七十六公里至蒙特婁，為兩市兒童醫院的病童募捐。

送女兒去樂隊發起者的家中排練時，我第一次見到了安和她八十一歲的老母親吉娜。當我看見安頭上的髮套及消失的眉毛，便意識到有些不對勁，但也不好意思詢問。

安坦然地告訴我，她正在接受乳腺癌的化療，而她的大兒子利恩在十歲時被診斷出腦癌，在蒙特婁兒童醫院接受手術治療後，恢復得很不錯。

利恩從五歲開始學習小提琴，在化療期間，他一直沒有放棄練習，蒙特婁交響樂 團甚至邀請他當嘉賓，穿著病服坐在輪椅上，身上掛著輸藥的瓶子，露著化療脫髮的頭，拉琴和樂手們同台演出。不難想像，樂團對病童的鼓勵和善意，而利恩的執著和勇氣，更為音樂增添了不同凡響的人文關懷。

演奏過程中，觀眾的靈魂深處被輕輕觸碰後，爆發出經久不息如雷般的掌聲，這些場景，在利恩去其他城市的醫院時，也曾重演過，例如參與美國波士頓交響樂團的演出等。

後來，我很驚愕地得知，八十一歲的吉娜在三十多年前，也罹患過乳腺癌，那時的醫療水準沒有現在發達，她的雙乳及部分淋巴都被切除了。一九九八年，吉娜因緣際會偶遇了一名聾女，本應只是在她家小住幾天，當時蒙特婁發生冰凍大停電，聾女遭到寄養家庭遺棄，瀕臨自殺的崩潰邊緣，吉娜不顧自己已有一雙兒女，將可憐的聾女收養至今，情同家人。

對於乳腺癌的痛吻，吉娜報之以悲憫之心照料非親非故的聾女，在自己的耄耋之年仍然可以思維敏捷、忙前忙後，這難道不是好人有好報的寫照嗎？

當警車引導的騎行隊伍，風塵僕僕地魚貫而入，人群爆發出歡呼和掌聲。騎行者由不同性別、年齡、職業的業餘愛好者組成，很多都是病童的父母或是家庭成員，其中有一個十二歲的孩子，在一歲多時被診斷出腎癌，在多倫多兒童醫院治療很長一段時間後恢復健康。如今他用這種挑戰身體極限的方式回報兒童醫院，鼓舞正在治療中的病童，倡導社會對病童的關注；他的父母為了感謝醫院對兒子的救命之恩，已經連續十年參加騎行活動。

利恩和小樂隊演出優美動聽的旋律，不但撫慰了騎士們長途跋涉的疲勞，而且為他們的凱旋到達以及募捐儀式，增添了藝術氣息及肅穆莊嚴的品味。多倫多和蒙特婁兩家兒童醫院總共募得了近十八萬加拿大幣的捐款，幫助病童得到更好的治療。生活出其不意以癌吻之，他們卻回報音樂和運動，這兩樣東西都是幸福、快樂和健康的源泉。