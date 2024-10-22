我們在加拿大 滑鐵盧（Waterloo）生活許多年，住在教堂街（ChurchSt）的老人公寓，肯尼斯是我們的義工英文老師，他的公寓和我們的老人公寓隔街相對，我們住在八樓，他住在二十樓，在陽台上可互相瞭望。

老人公寓是國家優惠老人的措施，我們每月交房租七百多元加拿大幣。肯尼斯的住處是自己買下，大樓裡有游泳池等設施，但是每月交管理費就要七百多元。

在我們日常相處中，肯尼斯有些為人處世讓我留下深刻的印象。半年前他得了感冒，我給他送去酸湯麵幫他發汗，在他的大樓門口見面時，他讓我把麵鍋放在台階旁，而不是直接從我手裡接過去，他解釋說，是怕把病毒傳染給我；第二天他把鍋還給我，也是如此做。

我是一個大而化之的人，這是第一次碰到這樣的場面，如此小心翼翼地隔離病毒，內心覺得有點奇怪，說明我在這方面缺乏知識，同時我又很感動，肯尼斯完全是為我著想，只怕把病毒傳染給我。

另一件事，是去年他請我們聽聖誕音樂會，他開車來接我們，倒車時，天有點黑了，他沒注意後面還停著一輛車，結果兩車輕輕擦撞了一下。肯尼斯把我們送到會場，就在筆記本上撕下一頁匆匆寫起來，隨後告訴我們，他要離開一下，我也不知道他去幹什麼。

等肯尼斯回來後，我隨口問問，他告訴我，他去留個紙條給那輛車致歉，寫明自己的姓名、地址和電話號碼，表示如果車子要修理，費用由他承擔。我聽了心中肅然起敬，這就是這位加拿大老人的為人之道，行事光明磊落，勇於承擔責任。

肯尼斯擔任我們的義工老師，每次上課都提前到達，為我們印發講義，都是由他自編自印。有兩個老人住得離教室有十幾分鐘路程，有一次下大雪，下課時，他堅持要開車送兩個老人回去。

每隔一段時間，肯尼斯總要開車帶我們到周邊名勝 遊覽，並介紹其歷史背景，讓我們增加對加拿大的了解。俄烏戰事發生後，有批烏克蘭 人到滑鐵盧避難，肯尼斯多方面幫助他們適應新環境，解決生活上的種種難題。我有幸在加拿大遇到這樣的好老師，他熱心助人的形象讓我留下深刻的印象。