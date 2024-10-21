我還是小留學生時，就來到溫暖的加州 （California），長大後工作繁忙，一直幻想自己能早點退休，每個月可以到不同的國家旅遊，然後躺在海灘上喝著香檳，吃著烏魚子，這種退休生活讓我很嚮往，但是當真正退休時，才知道現實與夢想之間的落差。

日前因為某種原因我必須提早退休，在毫無準備的情況下，開始了另一種生活。退休第一件事，我就安排去旅行，而且是去最熟悉的台灣。

以前到台灣，最開心的是享受美食和欣賞琳瑯滿目的小東西，放縱自己盡情享樂，但經過一個月，就感受到來自帳務上的壓力，以前在享受後，可以努力工作把洞填上，現在就得好好精打細算過日子，否則會坐吃山空。

退休之後，我能夠天天睡到自然醒，可是突然感到生活沒有目標，這麼多空閒時間該如何運用？有人說去做運動，可是我做什麼都感到疲憊；還有人說去當義工，那不是又回到上班的日子？不同的可能是「我是自己的老闆。」到後來最讓我有成就感的事，居然是去看醫生，行事曆上終於畫上一個紅圈圈，感覺這天好忙碌。

退休後，家中成員頓時有了壓力，原來所有的心思都花在辦公室，但現在突然不用勾心鬥角，腦袋一下子釋放很多能量，這股強大的力量就可用在相夫教子上；但是哪知道，大家看到我就避而遠之，連貓咪都有點不適應我的熱情。以前總覺得衣櫥永遠少了一件衣服，退休後的朋友圈和生活圈都變小了，應酬變少，一下子覺得衣服多到沒有地方穿。

還沒退休前，我會去參加各式各樣的理財講座，但當自己還不到退休年齡時，這一切都無法啟動，而且健康保險就成為一個很重的負擔。現在回想以前年輕時，認為在政府機關工作待遇不優厚，而現在卻羨慕那些人可以領退休金 和享受終身健保 的福利，真是有得有失。

其實每件事都有正反兩面，從每天繁忙的舞台走下來，失去了掌聲、燈光與觀眾，不只是自己，還有周遭的家人，都需要一段時間去適應。最重要的是讓自己的退休生活有另外一個重心，去發現以前因工作繁忙而忽視的人與事，準備好再走出去，開創自己第二個黃金歲月。