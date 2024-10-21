夏日炎炎，漫步在華盛頓哥倫比亞特區的國家動物園 （Smithsonian's National Zoo），在蔭涼的樹林中，觀賞來自世界各地的珍禽異獸。突然，我接到在中國珠海的女兒紫南電話，她焦急地說，家中客廳有一塊瓷磚地板異常，手去觸摸時會感到滾燙。我佯裝鎮定，安慰她不要慌，先把總閘關閉，可能是埋在瓷磚下的電線老化，漏電造成的，我並說：「妳去小區物業公司說一聲，請他們檢查一下。」我豈會不著急？女兒獨居，沒人照應。

過了一陣子，女兒再來電表示，物業公司的人說，的確是預埋在地板下的電線短路，幸好及時檢查，否則會造成觸電或火災事故。我忙著聯繫要好的電工羅師傅，請他去將地板撬開。原來在十多年前新房裝修時，工人偷工減料，把埋在水泥裡的一小節電線未套塑料管保護，兩股電線長期被水浸泡，受潮短路，就在那塊瓷磚下面，電線早已燒焦糊、破損，情況非常危險。

我一邊慶幸一邊不禁問道：「紫南，妳是怎麼發現的？平時在家，都會換穿拖鞋，怎麼會知道那塊瓷磚地板異常高溫 ？」

女兒說，幾個月前，她在樓下小區看見一隻橘黃色的小花貓，渾身邋遢、瘦弱，拖著兩條殘腿，估計被車輪輾斷了。小橘貓奄奄一息地向她哀嚎，接連兩天，牠可憐兮兮地躲在車底。女兒喜歡小動物，可憐這隻受重傷的流浪貓，便用紙箱將小橘貓裝去寵物 救助站，對方以傷勢太嚴重拒收，女兒只好將小橘貓帶回家餵養。

在女兒的照顧下，小橘貓創造了生命的奇蹟，兩條骨折的後腿，遽然顫顫巍巍地站起來，一瘸一拐地慢走。女兒高興地把小橘貓康復前後的照片，發給我看，在沒有任何醫療下，牠不可思議地自癒了。

更加神奇的事還在後面，女兒見小橘貓康復，就帶著牠到戶外放生，想給牠自由。但沒過幾天，小橘貓又獨自找回家，牠蹲在陽台上，對女兒喵喵地歡叫，特別黏人。牠還故意磨蹭女兒的腳，仰躺在一旁撒嬌，女兒只好收留無家可歸的小橘貓。

前段時間，小橘貓趴在客廳的瓷磚上，一直朝我女兒咧嘴叫喚，女兒嫌牠煩，攆走牠，牠也不溜跑，蹲在那塊瓷磚上，睜著晶圓的眼珠望著主人，用爪抓撓那塊發燙的瓷磚。一連幾天都如此，女兒過去抱小橘貓，當她的手碰到發燙的瓷磚，嚇了一大跳。原來，貓腳感知到地面異常，於是驚叫向主人示警，而女兒差點誤解牠在無聊地聒噪。

從此小橘貓由流浪的病貓榮升為得意的寵物，成了我家中的忠義之貓，如果不是女兒講給我聽，我可能會當成聊齋志異的扯淡故事。許多小動物，其實比某些只知道殺戮無辜性命和弱肉強食的人，更通情。

女兒因憐憫病殘無助的小動物，無意間換來小橘貓的友善回報，避免了一場觸電火患的災難，這是雙方的小確幸。動物園裡，一隻微小螞蟻爬在樹幹覓食；兩頭壯碩的大象，悠閒地嚼著飼料；幾隻輕盈的鴿子飛向藍天，每個生命都是活著的神奇，在自然界都有自己的地位。萬物皆有靈，珍惜每一條生命，即便是卑微的流浪貓，也懂得感恩，更何況是人類呢？願這個世界，少些傷害多些慈悲，人與萬物和諧共處，共譜友善之歌。