我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

坐看雲起時

稚竹

我在二○一八年提早退休，也正值空巢期，剛開始很開心天天放假，漸漸地便覺得日子很無聊，幸好我有許多嗜好，例如筆耕、做工藝品、烹飪和旅遊等，讓我的生活過得很充實。疫情期間，除了旅遊，其他嗜好均可達成，沒有受到影響。

在疫期那段時間，我投了不少稿，學了許多新菜式，有獅子頭、紅燒魚、牛肉麵、蔥爆牛肉、三杯中卷、油飯，以及皮蛋瘦肉粥等，也做了一些美麗的花環（Wreath）贈送給好友。出外旅遊雖然受限，但我仍在二○二一年時，去底特律（Detroit）兒子新家探望，順便參觀底特律河畔迷人的風光；二○二三年又去拜訪兒子，也到加拿大多倫多（Toronto）外子的姊姊家探親，家族親友們團聚，度過了一段美好的時光。

日前適逢盛春，每天早上起床，我第一件做的事便是閱讀世界日報，接著上網看一些房車旅遊博主的視頻，然後開始寫文章，上網尋找食譜，或試做新菜與家人共享。我還去了德罕（Durham）的沃瑪爾花園中心買了兩盆花，一盆是三色堇（Pansy），另一盆是五星花（Pentas），我把它們移栽到門前的小花圃內，每天忙著澆水與施肥，期望著滿園春色的日子來臨。

我覺得退休前，有工作或照顧家庭成員當成生活重心，時間會過得很快，但退休後若整天無所事事，日子會過得不夠踏實。我現在的生活，除了享受投稿、看書、烹飪等嗜好，平時也常做一些伸展運動，或到社區步行道走走，運動一下，這樣對健康也好。

我有三個舅舅、四個阿姨，有些長輩已過世了，大舅是學體育的，年紀雖然已經九十五歲了，因平時喜愛鍛鍊、注重養生，所以仍然健在，可見運動很重要。我認為唯有強健的體魄才能好好享受退休，並可以到處旅遊，過著閒雲野鶴、坐看雲起時的日子。

退休 食譜 疫情

上一則

誠實的女孩

下一則

末路狂花

延伸閱讀

參觀法院打瞌睡 少女被銬換囚服 當事法官被要求暫不得審案

參觀法院打瞌睡 少女被銬換囚服 當事法官被要求暫不得審案
參觀法院打瞌睡挨法官罵一頓 少女還被銬換囚服

參觀法院打瞌睡挨法官罵一頓 少女還被銬換囚服
賀錦麗11日到金山籌款 門票25萬以下已售完只剩50萬

賀錦麗11日到金山籌款 門票25萬以下已售完只剩50萬
密州撥款百萬 振興底城華埠 預計明年竣工

密州撥款百萬 振興底城華埠 預計明年竣工

熱門新聞

圖∕林崇漢

就是他，害阿斗笨到今天

2024-08-15 02:02
荷塘荷花。（圖∕張晶瑜）

荷香涼夏

2024-08-11 02:02

我戀愛了

2024-08-11 02:00

南橫之旅

2024-08-13 02:00

佛州新婚之旅

2024-08-11 02:00

母親百歲壽誕

2024-08-10 02:00

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區