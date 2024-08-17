我在二○一八年提早退休 ，也正值空巢期，剛開始很開心天天放假，漸漸地便覺得日子很無聊，幸好我有許多嗜好，例如筆耕、做工藝品、烹飪和旅遊等，讓我的生活過得很充實。疫情 期間，除了旅遊，其他嗜好均可達成，沒有受到影響。

在疫期那段時間，我投了不少稿，學了許多新菜式，有獅子頭、紅燒魚、牛肉麵、蔥爆牛肉、三杯中卷、油飯，以及皮蛋瘦肉粥等，也做了一些美麗的花環（Wreath）贈送給好友。出外旅遊雖然受限，但我仍在二○二一年時，去底特律（Detroit）兒子新家探望，順便參觀底特律河畔迷人的風光；二○二三年又去拜訪兒子，也到加拿大多倫多（Toronto）外子的姊姊家探親，家族親友們團聚，度過了一段美好的時光。

日前適逢盛春，每天早上起床，我第一件做的事便是閱讀世界日報，接著上網看一些房車旅遊博主的視頻，然後開始寫文章，上網尋找食譜 ，或試做新菜與家人共享。我還去了德罕（Durham）的沃瑪爾花園中心買了兩盆花，一盆是三色堇（Pansy），另一盆是五星花（Pentas），我把它們移栽到門前的小花圃內，每天忙著澆水與施肥，期望著滿園春色的日子來臨。

我覺得退休前，有工作或照顧家庭成員當成生活重心，時間會過得很快，但退休後若整天無所事事，日子會過得不夠踏實。我現在的生活，除了享受投稿、看書、烹飪等嗜好，平時也常做一些伸展運動，或到社區步行道走走，運動一下，這樣對健康也好。

我有三個舅舅、四個阿姨，有些長輩已過世了，大舅是學體育的，年紀雖然已經九十五歲了，因平時喜愛鍛鍊、注重養生，所以仍然健在，可見運動很重要。我認為唯有強健的體魄才能好好享受退休，並可以到處旅遊，過著閒雲野鶴、坐看雲起時的日子。