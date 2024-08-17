芝加哥 （Chicago）的冬天非常寒冷，毛毛細雨中夾帶著片片雪花，向行人迎面飄落。路面很滑，行人稀少，只見Macy Road馬路旁有幾輛汽車停靠。

一個大約十八歲的女孩，手扶著自行車守候在一輛豪華轎車旁邊，她的眼睛不停地轉動，打量著左右兩側是否有人前來開這輛車。

女孩在雨雪中被凍得瑟瑟發抖，嘴唇有點微紫，兩隻腳不停地在地面上輪流踏步，她藉由這個動作來取得一點熱量，不讓自己被寒冷的天氣凍僵。

女孩的背後是一家餐館，賣熟食的玻璃窗正對著這個女孩，一個賣熟食的師傅透過有霧氣的玻璃窗，看到女孩站了好久，遲遲不準備離開的樣子，他心想，發生了什麼事？為什麼這麼冷的天，女孩站在那兒久久不走？是在等人？還是遺失了東西？師傅走出門外查看到底是怎麼一回事？

原來女孩在天寒地凍中騎車，因正下著雪，騎車的路面很滑，她沒有及時煞車，自行車連人衝向了這輛豪華轎車，車子尾部被撞了一個很大的凹陷，女孩自責地說：「我在這裡等車子的主人，想向他道歉，同時我該理賠修車的費用。」師傅聽到後，連忙豎起了大拇指並稱讚：「妳是個誠實的女孩，像妳這樣的人很少見，反正沒有人看到，別人也許早就溜走了。」

女孩說：「我不能這樣做，撞壞了別人的車，已經感到很內疚和害怕，怎麼可以溜走？」師傅轉身進了餐館，在一席餐桌上坐著四個顧客，他們正在喝酒吃菜，師傅看到了那輛車子的主人，師傅俯下身子、低聲地告訴車主：「請你去外面看看，可能是你的車子被人撞壞了。」

車主急忙地走出餐館，一眼就見到自己車子後方有個大凹洞，他心想，車子停得很規矩，是誰這麼冒失，竟撞得這麼嚴重？沒等車主開口，女孩上前道歉說：「叔叔，這是您的車嗎？是我不小心撞壞了您的車，實在對不起。」她一邊說著一邊用凍僵的手，向衣袋裡掏出兩千美元送到車主手裡，女孩說：「叔叔，不知道這些錢夠不夠您去修車？如果不夠，我以後再補上。」

當車主知道女孩撞到他的車子後，一直站在原地等候了一個多小時，見到她如此認真地對待發生的事，火氣也就慢慢地消退了。車主問了女孩的情況，女孩名叫Ann，是大二的學生，這兩千美元是她這學期的生活費。女孩又說：「兩千美元修車可能會不夠，叔叔，我想得到您的一張名片，等我畢業後工作有了收入，我會按照名片的地址，把修車不夠的那部分錢寄給您，您看這樣行嗎？」

女孩的誠實與真誠打動了車主，他對女孩說：「算了，不要妳賠了，妳是個學生，沒有多餘的錢，以後騎車要注意安全。」女孩說：「好的，我以後會更小心。叔叔，是我撞了您的車，我應該負責任。」車主說：「好吧！等妳工作後再說。」他一邊說一邊遞給女孩一張名片。

車主和朋友用餐完畢，車主叫服務員結帳，服務員說：「先生，您的帳單已經付過了，是一個女孩付的。」

兩年之後，有一天，車主突然收到了一張五千美元的支票 ，匯款人是他公司下屬分支的一名員工，車主有點奇怪，想來想去，他公司的員工沒有人向他借過錢啊！車主有點好奇，想見見究竟是誰。

Ann畢業以後，順利得到一份好工作，她時常想到那年她騎自行車撞到別人的汽車，心裡總是過意不去，彷彿虧欠了別人。Ann無論如何也想不到，她要還錢的人，原來就是她總公司的CEO 。見面後，兩人同時驚訝地看著對方，再後來，Ann被提升為公司的部門主管。