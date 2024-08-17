黑山公園秋景。（圖／作者思遠提供）

黑山公園（Black Hill Regional Park）位於馬里蘭州 蒙郡德國 鎮（Germantown city）境內，距離我們住處開車二十五分鐘即可到達。公園裡有山、有水、有茂盛的花草樹木，一年三百六十五天全天候開放，不過只有春天到秋天這半年，才會遊客如織。

我們每年到黑山公園旅遊兩次，有時隨老人活動中心去，有時和孩子去。四月的公園滿山遍野都是花，老人活動中心帶我們去公園春遊、賞花和看花。春城無處不飛花，老遠就香氣撲鼻，我們忙著賞花，整個公園充滿著五顏六色的花海，令人目不暇接。

我們幾個腿腳靈活敏捷的老人，由工作人員陪著，沿著柏油路而上漫步，一邊走一邊欣賞沿路的花朵，有些花不能觸及，只能遠遠欣賞。每棵開滿鮮花的樹，都像女孩手裡一把花傘，風吹樹搖，像女孩在跳舞。我太太是學林業的，對花和樹有較多知識，大家一邊走著她一邊講解，聽得津津有味。

在半山腰處有一塊平地，設有兩個能靠背的長條凳，工作人員讓大家坐下來休息。我們坐在凳子上，俯瞰陽光下靜謐的湖面和仰望寧靜的天空，微風吹拂，溫度適宜，盡情享受濃濃的春意。此時，正好有幾艘小船划過來，湖面出現金光閃閃的漣漪，有幾隻海鷗掠過湖面，嘎嘎鳴叫衝向天空，打破天空的寧靜。我們看著划行的小船，望著飛向天空的海鷗，個個沉浸在幸福中。

工作人員把懶洋洋的老人扶起來，老人走在前面，他們走在後面，大家一起慢慢地走下山。

老人站在花朵最茂盛的一棵大樹旁，工作人員從不同角度，幫大家拍了幾張滿臉微笑和春意濃濃的照片，然後發送到每個人的手機上，使我們分享到黑山公園萬花盛開的春天美景。

秋天時，兒子又帶我們來黑山公園，不是賞花，而是欣賞各種色澤的樹葉和秋色；絢爛的花很漂亮、嫣紅的楓葉和金黃的銀杏葉同樣迷人。九九重陽節前後，湛藍無雲的天空，陽光溫暖和煦，略帶一絲涼意是秋遊最佳季節。黑山公園擠爆了，公園所有停車位都被停滿，我們乘車先到黑山公園離湖最近處，我和老伴、兒媳和孫子先下車，兒子去找停車位，等到都有點著急了，兒子才走過來，他說車位太難找了。

兒子帶我們去楓樹最多的地方看紅葉，我們在一棵大楓樹下，看得興味盎然時，孫子對我們說：「你們看，那棵銀杏樹真好看，葉子已經變金黃色了。」我們沿台階拾級而上，孫子一隻手推著奶奶，另一隻手拉著爺爺，即刻就到了銀杏樹下。在陽光直射下，葉子顯得更金黃，一陣秋風吹過，葉子嘩啦啦地響著，真像金子撒在地板上。

我們沿著湖邊漫步，欣賞多采多姿的滿山秋景和碧波盪漾的湖水，實際上除了豔紅楓樹、金黃銀杏樹，櫻花樹、櫸樹和滿山的樹木都在變色。蟲鳴不時傳入耳中，尤其象徵秋季昆蟲的蟋蟀，在這個季節叫得最歡愉，「蟲鳴一世不過秋」，意思是蟲子鳴叫了一輩子，其生命還是熬不過漫長的秋天。

山水相映、秋蟲齊鳴，黑山公園的深秋景色真美。