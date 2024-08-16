今年五月十八日，女兒帶我們去舊金山 （San Francisco）搭乘無人駕駛出租車 ，我們第一次見識到這種現代先進科技，感到非常興奮。

女兒的手機下載了呼喚無人駕駛出租車的APP，她用手機發送出信息，輸入乘車地點和要去的目的地，車子就自動開到我們乘車之處，停在馬路邊等我們上車，如果五分鐘內無人上車，它就會自動走開。

無人駕駛的出租車是純白色，車內設施與一般車子沒有什麼不同，有駕駛員的座位，還有方向盤、操縱桿，但就是沒有駕駛員。不同的是，車頂上有一個不斷旋轉的攝影鏡頭，這好比是人的眼晴，周圍的人車狀況透過攝影鏡頭傳送到電腦，再由電腦處理超車、轉彎、停靠等事項，怪不得它會在紅燈時停下，綠燈時開走。

無人駕駛出租車遇到人會停下來，遇到車會自動超車，遇到岔路會轉彎。女兒告訴我們，這輛車子的電腦貯存了舊金山的地圖，要到什麼地方，電腦會根據地圖發出指令，毫無差錯地開到乘客想去的地方。

乘客上車後，每個人都要繫好安全帶，如果有一人沒繫好，車子就不會啟動；到達目的地時，它會自動停車五分鐘讓乘客下車。第一次搭乘自動車，我感到很新奇，不停地用手機拍照和錄影，路邊也有人對著自動車拍照，說明大家對這種現代先進科技很感興趣，我的一些朋友聽說這種無人駕駛的出租車後，都表示想來親身體驗一下。

那天到目的地下車時，因為限定只有五分鐘，心急慌忙就趕緊下車，結果手機忘在車上。實際上，當人在車上把安全帶解開後，它就不會開走，完全可以從容檢查一下有沒有遺留的物品。現在回想當天的情況覺得好笑，我們真像是沒見過世面的土包子。

車子開走後，我才發覺手機留在車上，女兒立刻打電話給自動駕駛出租車公司說明情況，對方回覆找到手機後，會與我們聯繫，可是等了幾天都毫無信息，我十分焦急。現代人幾乎離不開手機，沒有手機就與外界斷絕了聯繫，親朋好友也許認為你發生了什麼事，不然怎麼突然沒有信息了。女兒認為手機大概找不到了，她準備隔幾天幫我買一支新手機。

正當我徹底失望、垂頭喪氣時，想不到四天後出租車公司來電說手機找到了，聽到這個消息，我差點高興地跳起來。女兒吃完晚飯後，立刻開車去舊金山把手機拿回來。

我拿著失而復得的手機，心情十分激動，這幾天不知有多少人搭乘過這部車，竟然沒有一個人把手機拿走。出租車公司的工作人員認真檢查車輛，終於找到了我的手機，並經過一定的程序核實無誤，再通知我去領取。這事件說明了世界上的好人還是很多，也說明了出租車公司職員都有不錯的文明素質，我謹以此短文，向他們表達真摯的感謝。