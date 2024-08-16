我家兩個兒子使用手機的習慣，跟著潮流與時俱進，經常毫不手軟地撒大把鈔票換新手機。每次他們更換手機時，就很貼心地把舊手機送給我，但我都敬謝不敏，因為那裡面的功能太多，我學不會使用那些比我更聰明許多倍的手機。現在兒子們的手機已經是iPhone 15，我還在穩當地使用他們之前給我的iPhone 10。

我的手機只是用來打電話，兒子們的手機卻像是一個辦公室，裡面有他們的銀行帳戶、上網購物帳號及相關資料，還可以用來開啟或關閉家裡的保全監視系統，萬一他們的手機掉了，那可就麻煩大了。前陣子大兒子就有一次遺失手機的經驗，兒子因為工作的關係，開車到洛杉磯 （Los Angeles）城中區大會堂（Convention center）去開會，他回家後才發現手機不見了，連忙打電話去失物認領部門，向工作人員打聽有沒有人撿到？並且留下聯絡方式，之後他就聽天由命，耐心等通知。

沒多久，兒子收到手機的位置訊號，他發現手機在洛杉磯城中區，已經好久沒有動靜，他馬上開車飛奔而去。在途中，他用蘋果手表打電話報警並告訴警方，他遺失了昂貴的手機在城中區某個地方，請警方協助他去取回。

警察局告訴兒子，既然現在沒有人遭到嚴重的身體傷害，也沒有面臨生命危險，他們沒有人力，不會派警力去支援他，要他自己想辨法。最後警方還很鄭重地警告他，雖然手機是他的，但兒子不能貿然強行進入民宅去拿回手機，那是犯法的，他得用文明的方式找回自己手機。

兒子循著地圖，開到手機的停留位置，發現那是一個遊民 收容所。兒子心想，既然街頭上任何遊民都可以隨便走進去，他也可以光明正大走進去，而不會惹上強入民宅的罪名。他停好車後，馬上向門口的保全說明原委，並且請保全帶他去見收容所的負責人。他見到負責人後，請負責人和保全陪同他一起到安置遊民的大廳，直接向大家說明，問問看有沒有人撿到他的手機？

他們三個人一起到大廳去，兒子說那大廳有籃球場那麼大，裡面擺滿行軍床，充滿了髒亂和難聞的味道。一開始負責人高聲地問說：「有沒人撿到這位先生的手機？」這時廳內一片安靜，沒有人舉手。兒子靈機一動說：「為了答謝你們找到我的手機，我會立即奉送一百美元給撿到的人。」他的話才說完，好多遊民立刻拿出各式各樣的舊手機向兒子要錢，兒子說：「這些都不是我的手機，我的尋找器已經指示手機就在這個大廳，所以請撿到的人現在就還給我吧！」

這時有一個二十來歲、滿頭亂髮、身穿舊衣服的亞裔年輕人，走到兒子面前把手機交出來，兒子馬上高興地拿出一張百元大鈔給他，並和他握手道謝。他們握手時，那個年輕人還報上自己的名字，原來他是日本人，兒子心裡很好奇這個年輕人怎麼會變成遊民？是失業了？嗑藥？還是有精神疾病被家人放棄了？兒子同時開始擔心，大廳裡每個人都知道這個年輕人現在手上有錢，會不會馬上被其他的人搶走？兒子有點後悔會不會因此害了他。

兒子正在想著該怎麼幫助這個人時，負責人告訴兒子：「你已經找到了手機，請回吧！」負責人和保全的動作很快，半推半送就把兒子帶出去了。兒子順利拿回毫髮無傷的手機，雖然鬆了一口氣，但心中卻開始為那個住在遊民收容中心的年輕人，感到憐憫和牽掛。