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房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

星辰般的眼睛

老一子

下午五點手機響了，老伴抓起桌上的手機，我也趕緊過去，把耳朵貼得近近的：「媽媽，我在機場了。你們中午吃什麼啊？晚上你們就先睡吧！千萬別等我，我半夜才到家。」女兒在華盛頓開會，回來需飛行五個小時，還要自己開車，估計凌晨兩點到家。

晚飯後，老伴在看電視，我在使用電腦，上床已近十點了。以往我已經睡著了，但現在睡不著，隨便找本書熬時間，眼皮往下墜，書滑落在胸上，猛然一驚：「我睡著了？可不，都有打呼聲了吧！」我又拿起書，就為等女兒回來。

老伴多年血壓高，如果女兒在家，她九點就回臥室量血壓，很快就入睡。但她現在輾轉反側，問我：「她沒說幾點起飛吧？飛機會不會晚點？」

我知道她最擔心什麼，我勸老伴：「妳可別瞎想，踏踏實實睡妳的覺。」

臥室廁所的一個側門可通到客廳，她沒多久就會去一趟，我說：「妳廁所跑得夠勤，水喝多了。」老伴說：「不是，我是去客廳看女兒回來了沒。」我向外翻身說：「這才幾點啊？」背對著老伴，又覺得不太合適，扭過頭問她：「血壓怎麼樣？」血壓計就在她的床頭櫃上，她說：「我感覺沒事，今天就沒量。」我知道她不放心女兒，就把我這側的檯燈關了，她的檯燈比我的暗，我就想讓老伴早點睡。

我剛進夢鄉，就被老伴急切地推醒：「你說半夜兩點，馬路上哪還有汽車呀？」「美國這都是高速公路，汽車多著呢！」「那她下了高速，到咱家車庫這一段可沒車啊！萬一有壞人跟蹤……」「咱住的是白人社區，車庫前的大電線桿正好有個大路燈，沒事的，放心快睡吧！」

我本來就有失眠的毛病，入睡後被叫醒，就很難再入睡。老伴輕輕翻身下床，又去了廁所，等了半天沒回來。

我翻身下床，果然不出所料，我走過去，昏暗中，只見老伴踮起腳，腹部緊貼大理石檯面邊沿，身體往前探，伸著脖子，一隻手撩起窗簾的一片百葉，眺望著女兒回家的方向。這是她的側影，此刻她那雙眼睛，一定明亮得如今夜的星辰。

好想招呼她，但我怎能驚擾一個母親牽掛的眼神？我悄然無息地回到臥室，想起我已故母親的慈愛目光，此刻有一種孤兒般的感覺，七十多歲的我如同七歲多的孩子，竟然溢出眼淚，這是對母親的懷念？還是對老伴的感動？不止如此吧！應該是對女性的一種依戀和敬畏，這種情緒是我從來沒有體會過的感受。

一直等到老伴回來，我說：「不睡覺，血壓高了怎麼辦？還不是給孩子找事？咱倆一人一粒安眠藥，都兩點了。」

這一覺睡到大天亮，老伴對正要上班的女兒說：「我們睡得太沉了，都不知道妳幾點回來的。」女兒很高興地說：「兩點一刻到家，看見你們睡得正香，這多好啊！以後就這樣，時間到了就睡，不管多晚千萬別等我。」老伴說：「我們就聽妳的話。」話語閃爍著幸福，在她星辰般的眼睛裡。

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