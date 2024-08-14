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參訪五月花號

周愚
五月花二號。（圖／作者周愚提供）
五月花二號。（圖／作者周愚提供）

六月初，我和家人、親戚、加上洛杉磯作家協會文友，一行十個人，組成一個不大不小的旅行團前往美東及加拿大，我稱為十全十美，第一站我們抵達了波士頓（Boston）。

到了波士頓，就必須提到「五月花號（Mayflower）」，我曾經多次到過波士頓，每次去都會造訪「五月花號」，這次仍不例外，依舊會再度前往。

一六二○年冬天，一群英國的分離主義者（Separatists），因不滿當時的時政，決定越過大西洋，尋找他們的新天地，他們一行一○二人，加上三十餘名船員，搭乘了一艘五月花號帆船，經過了四周多的航行，於十一月十一日抵達波士頓，途中一人死亡，但一人生產，人數不變。初抵美洲後，因水土不服加上天氣嚴冷，有將近一半人因病死亡。

倖存者得到印地安土著的救助，給予火雞、南瓜、地瓜、蔓樾橘等食物，以及動物的皮毛保暖，這也是今日感恩節吃火雞、南瓜等食物的由來。

倖存的七十餘人，在他們上岸不遠處建立了一個居住區，取名「普利茅斯（Plymouth）」，因此波士頓是美國的第一城，普利茅斯又是波士頓城中的第一個居住區，所以現在美國許多事物，包括一個汽車廠牌都以普利茅斯為名。

五月花號因年代久遠，過於老舊，在一九五八年比照原形打造了一艘「五月花二號」（Mayflower 2）， 停泊於原五月花號登岸處供人觀賞。另在岸邊陳列了一塊偌大的石頭，那是當年五月花號抵達美國時，第一個踏上這塊土地的人，其第一腳踩上的這塊石頭。

初抵美國的七十餘人，他們的後裔加上源源不絕湧入的移民，經過六百多年，變成了現今擁有三億三千多萬人口的世界強國。

初抵美國的倖存者，得到了印地安人的救助，但在早期大量白人湧入時，為了爭奪地盤，屠殺了大量的印地安人，造成今日畫分了許多小小的印地安人保留區，主客易位，怎麼不令人感慨萬千。

這也使我想到，在這個世界上，無論人與人之間或是國與國之間，所謂的人道、公理、正義一旦遇上了利益，都可以拋棄，而且動物亦然，弱肉強食是天地間的自然現象。與動物相比，人類只是多披了一件衣服而已，因此我們必須要追求強健的個人與強大的國家。

波士頓 洛杉磯 移民

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