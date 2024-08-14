我的大孫子六歲，暑假後就要讀小學，他就讀的幼兒園在這群孩子即將畢業之際，特地為他們舉辦一場戶外玩樂活動，兒子開車帶著我和太太也去了孩子們玩耍的遊樂場。我們住在美國印第安納州 （Indiana），州內有大量農田，遊樂場就建在離開城區較遠的一片農田當中。我們在導航的指引下，七拐八轉，才找到這個地方。

我不理解為什麼遊樂場要建在這裡？又為什麼要帶孩子們到這個遊樂場玩？兒子說這是有緣由的。原來孫子幼兒園裡曾經有一個小孩因病離世，他的父母悲痛欲絕，為了紀念他們的孩子，就在老家附近買下了一塊地，在上面建造了遊樂場，並以他們孩子的名字命名。幼兒園的老師每年都會帶孩子們來這裡玩，看到這些快樂玩耍的孩子，遊樂場主人就像看到自己的小孩一樣高興，彷彿他們的孩子也在這群孩子之中嬉戲。

得知這情況，我們也被感動了，父母的愛沒有因為孩子逝世而消減，而是轉化成對更多孩子們的愛，人間的親情也就此昇華了，我想這也是對他們夭折的孩子最好的紀念。

遊樂場上有五顏六色的玩樂設施，除了鞦韆，其他設施我都叫不出名字，但看得出來都挺好玩的，孩子們都在瘋玩，嘻笑聲不斷。遊樂場還包括一個籃球場和一個小足球 場，也有孩子結伴在那裡玩。

參加這次活動的人，不僅有幼兒園畢業班的小孩，還有一所小學四年級的學生。孫子所在的幼兒園和這所小學在同一區域 ，都是私立學校，它們之間是有關連的，絕大多數孩子在幼兒園畢業後，都會進入這所小學學習，主辦單位是想讓這些馬上要上小學的孩子們，能和小學的大哥哥、大姊姊提前接觸，以幫助他們將來更容易適應新環境。為什麼選擇四年級的學生？我猜想，那是因為這個年紀的學生，不僅對學校各方面都已經非常熟悉，而且也已具備帶領弟弟妹妹的能力。

這次活動不是簡單地讓兩個不同年齡層的孩子玩在一起，而是採取「結對子」的方式，就是一個四年級學生負責帶一個幼兒園的孩子玩。我的孫子很快就和帶領他的大哥哥熟絡了，他時而跟在大哥哥後面到處玩，時而自己去一處，大哥哥也會跑過來照應。兒媳婦把我的小孫子也帶來了，他才四歲，所以總是像跟屁蟲一樣，緊緊跟在兩個哥哥身後。小傢伙雖然不在正式邀請之列，但是在給孩子們分發飲用水和冰棒時，他也有份，我們對主辦單位的熱情和安排周到，感到非常滿意。

活動結束時，讓我們再次對老師的教育豎起大拇指，只見老師一聲令下，瞬間所有的孩子都行動起來，將場內包括塑膠瓶和紙巾在內的各種垃圾，都收拾得乾乾淨淨。我還看到有一個小男孩奔跑到較遠的足球場地，把遺落在一個角落的飲水瓶撿了回來，我們大人都未發現那裡還有東西，這孩子觀察得真仔細。好的道德品質就是靠從小培養的，感謝這些被我們稱之為「園丁」的老師。