郵輪是我和老公最喜歡的旅行方式，尤其年紀漸長，能夠一上船就不用再每天整理打包行李，也不用起早趕晚搭巴士，對我們就是最大的吸引力。過去搭了十幾次郵輪，大多是我們兩人獨行，在船上也不擅與陌生人互動。今年五月搭乘鑽石公主號到日本 一遊，卻有了很不一樣的經歷。

話說我們在三月中旬訂好船程後，透過Line上幾個熱心的網友牽線，許多將搭乘同一艘郵輪的台灣朋友，建立了一個旅遊群組，幾天之內群組就多達三、四十個人，大家每天在線上熱烈地交換訊息。

可能因為地緣的關係，加上近來日幣貶值，台灣去日本旅遊的人數又多又頻繁，有人甚至一年去好幾次。看了幾天的討論，我發現大家對日本的景點如數家珍，只要有人發問，馬上就有人回答。行程中的每一站有哪些景點？路途多遠或多近？有沒有公共運輸？種種問題都有人熱心指點。

和我們一樣，大部分的人都不打算參加船上提供的昂貴旅遊項目，那就表示我們需要自己安排交通，找到可靠的當地車子，湊人數包車。拜幾個郵輪達人提供的資訊和網路發達之賜，花一些時間就可以找到需要的服務。讓人更窩心的是，群組裡的人都很主動去聯絡溝通，沒幾天就有好幾人搞定了幾個景點的行程。

老公也安排了前面兩站十幾人的包車，因為我們住在加州 ，跟台灣和日本溝通的白天時間剛好是美國的半夜，那陣子老公常常半夜上網，和包車公司聯絡人來來回回的討論，平常我們兩人或是跟女兒們出遊，也沒見到他有這麼大的興致籌畫。

啟程的日子終於來到，群組的人在船上陸續見面，聊上一會兒，很快大家就彼此熟悉了。

這次有許多人幸運拿到premier優惠，咖啡、酒水、網路都免費，大家都很熱心地分享，我們沒有優惠也喝了不少飲料，還分享到網路使用，省下了一筆開銷。

郵輪的行程涵蓋了日本許多知名的景點，有奧入瀨溪、兼六園、白川鄉合掌村、足立美術館、松江城等等。有船友找到並分享日本觀光 旅遊局的折扣碼，讓我們用四分之一價錢的套票，玩了四、五個景點，真是令人太開心了。

四十多個船友，每個人每一家都有故事，其中有四、五個家庭是兒子或女兒陪著爸媽來旅行，年輕人呵護長輩，長輩們也精神奕奕地走滿走好，看著就讓人暖心。B哥是大家的開心果，他人生閱歷豐富，講起故事唱作俱佳，總是逗得大家樂不可支。從台灣移居日本的蘇君幾乎每個月都在船上，因為通曉日文，總在船友需要與當地人溝通時挺身幫忙，後來她中了大獎，免費搭乘七天的公主郵輪陽台艙，真是好心有好報。

在船上逛了幾天後，我們注意到頂樓有一間很大的酒吧交誼廳，不知為何，很少有人光顧？老公就選了一個晚上，約大家到那裡開趴。我們圍在一個角落裡，不干擾店內幾位客人，準備了一點零食點心，大家點了很多飲料，開心地吃喝聊天拍照。幾天下來大夥已經很熟稔了，這一晚更是歡笑不斷、拍肩搭背，哪裡看得出來這群人十天前都還不認識彼此。當晚大家從八點一直歡樂到十一點，才依依不捨地散去。

能與這一群朋友同船共渡，又很融洽相處，真是難得的緣分。大家相約要在群組保持聯繫，更希望很快能再次同遊，共享溫馨時光。