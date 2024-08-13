前一陣子筆者在世界日報家園版中，談到最難忘的論文答辯，有些朋友猜測文中的Sean，他於二○一○年留校密西西比傑克森市（Jackson）當講師，至今十四年後，他應該已經升為正教授了？當我告訴他們，Sean三年後另有高就，到附近的社區大學（Community College）去當教師了，因為教課才是他的長處。 很多人不知道在美國公立大學，升等考核很不容易，並不是光靠教書服務年數就可以升等的。

美國公立大學審核教師的工作表現，一般說來著重在教課、研究和服務三大方面，除非職位是專聘教課老師，否則研究成果尤其是著作或專利的質量，與爭取外來研究補助金是很重要的因素。因此有很多tenure-track大學老師一輩子都沒有辦法升等，甚至到了考核決定去留的年限，一般是聘請後不超過七年，如果表現成果不佳就有可能必須走路。往往最致命的關卡，就是因為沒有辦法替學校從政府或私人機構爭取到研究基金。但任職社區大學就另當別論，因為社區大學考核教師一般都是注重教課成果，研究工作不會併入考核因素。

終身教職（tenure）在傳統的觀念上，被認為是保障大學教師學術自由的重要工具，只要教師在聘請試用期限六到七年內，經過審核教書、研究和服務成果達到一定標準就頒予終身教職，免除教師工作上的憂慮。鑑於有些教員拿到終身教職以後，工作便怠惰或與學校行政當局作對，因此現在很多州大學系統，例如德州 、亞利桑那州和佛羅里達州 推行post-tenure review，即使教員拿到所謂終身教職，以後還是要逐年或每數年再考核，敦促教師努力敬業，否則還有可能面臨失去飯碗的困境，以致很多人認為這是高等教育行政高層整肅異己的手段。雖然這些州創造各種審核制度，但是學校是否嚴格執行或如何執行？可能因人而異。

二○一四年我在當環境科學碩士研究所主任時，擔任物理系講師S女士的碩士論文指導教授，她是物理系主任推薦的老資格講師，為的是進修升等在職教師，她的碩士論文委員包括物理系副教授R博士。

Dr.R擔任副教授已達二十年之久，由於近期缺乏著作，一直無法進一步升等為正教授，原來他們的構想是S女士發表碩士論文到密西西比科學雜誌，而R博士和我兩人掛名為共同作者。由於他們系升等對於作者的順位要求不嚴，R博士打算以非第一作者掛名，利用此著作當成申請升等的文章。

為了訓練S女士投稿，我標明了論文值得發表的相關部分，孰料S女士完成碩士學位後安於現狀，始終不肯動筆修改文章結構去投稿，直到二○一八年我退休 ，這計畫始終未能執行，這真是始料未及的情況。

S女士終究沒有自動自發去投稿，所以R博士不得不改變計畫，兩年後掛名為共同作者，出現在另外一個新進人員的著作中，最後R博士成功升等為正教授。