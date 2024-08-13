「讀萬卷書，行萬里路」是人生一大樂事，我覺得行萬里路比讀萬卷書更加豐富，紙上得來總覺淺，絕知此事要躬行。過去我為生活所迫，終日忙碌，始終沒有出去好好走走。寒來暑往，日月如梭，我終於熬到六十歲光榮退休 ，一九九○年代末，我與太太又遠渡重洋來到美國，總算擺脫工作的羈絆，能夠自由支配自己的時間。

目前身體還算健康，頭腦清醒，腿腳方便，想趁機出去旅行。二○○○年五月，正巧有一家旅行社組團去美東旅遊，服務良好、價格優惠，我們立刻報名加入。

出發當天下午，飛機從達拉斯（Dallas）起飛，飛向美東之旅的第一站紐約（New York）已是深夜。我從舷窗往下俯瞰，只見滿城燈火輝煌，如真似幻。下機後，隨導遊去入住的地方，乍看就大吃一驚，這可是豪華的五星級酒店，大廳擺滿盛開鮮花的大花壇，服務員熱情周到列隊歡迎，印象極為深刻。

翌日一早，我們就去參觀當時紐約地標「雙子塔（Twin Towers）」，後來雙子塔不幸在二○○一年九月十一日，慘遭恐怖分子襲擊倒塌。在大廳裡，我們與大家走散了，在不知如何是好的情況下，聽到有人在叫我們「爸爸媽媽」，回頭一看，原來是一個體格魁梧的黑人服務員在喊我們，他還親切地帶領我們走進電梯，這充滿人性的舉動，使人感到無比溫暖。

走出電梯，便安排去看電影，這是最新穎的立體電影，坦克幾乎衝了出來，嚇得大家一片驚呼，看立體電影時，連座椅也會自動向後倒，有時座椅還會向前俯倒，甚至左右擺動，這種感覺從前沒有體驗過，值得到此一遊。接著我們又去參觀碩大的自由女神 塑像，在碼頭上等渡船時，我發現一個令人怵目驚心的雕塑，那是五、六個奴隸雙目圓睜，有力的臂膀指向自由女神，他們掙脫了腳鐐手銬，奮力地駕著船奔向光明。

雕塑是立體的畫，是無聲的詩，它深深地鐫刻在我的腦海裡。在自由島上，發現女神的腳邊也有斷裂的鎖鏈，我懷著忐忑的心情走了上去，拖著沉重的腳步走了下來，心中默念著匈牙利愛國詩人斐多菲（Petofi Sandor）的名詩「生命誠可貴，愛情價更高；若為自由故，兩者皆可拋」，自由女神像不愧是象徵人類精神的傑作。

這次美東之旅還到過不少好地方，但這幾件事情讓我終生難忘，美東之旅在盼望中到來，在不捨中離開，真叫人流連忘返。誰說美國只建國兩百多年，沒有什麼名勝 古蹟，實際拜訪也會發現有一些值得大家去瞻仰的聖地。這次我只去了幾處景點，便覺得我的人生增加了一些厚度，也讓我對生命價值有了進一步的追求。