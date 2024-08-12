我認識一個海地朋友，名字叫Handal，他最近很紅，時不時登上世界要聞的頭條。當年，有一個哥倫比亞籍的採購商，常來向我們買貨運往海地，採購商名字叫Roberto，我們知道他後頭有個富可敵國的大老闆。

Roberto說此人乃是海地共和國第一富豪，精明能幹，對他監督嚴格。

他這樣形容大老闆：「有時候他捏住我的蛋蛋，我想大聲慘叫但叫不出來。」我因為這句生動貼切的英文句子，讓我對大老闆好奇已久。

有一天，大老闆Handal終於現身，我們相談甚歡，相見恨晚。他的外表是中東白種人的模樣，而不是占海地百分之九十的黑人，少年時隨父母移民到海地，憑一己奮鬥，如今已是海地一哥。他自己拍胸脯說：「在海地，我比總統亞里斯提（Aristide）更重要。」

除了海地本國，Handal也在邁阿密投資 房地產，我曾應邀做客住在他的豪宅，體會到他的成功之道。他的房間裡樣樣具備，連內衣褲和襪子都備好放在抽屜裡。

後來Handal終於正式邀我去海地，當時時局動盪，總統一度被叛軍扣留，叛軍在他的脖子上套了舊輪胎，準備點火，這是海地特有的BBQ殘酷死刑。據Handal形容，總統當場嚇到尿褲子。

當我步出太子港的機場時，四顧不見Handal，反倒被一大群衣衫襤褸的人重重包圍，個個伸手要錢。危急之際，一個身材高大的男子把我大力拉出人群，並塞入他的破車，左衝右突終於出了人群。男子說一口海地法語，雞同鴨講，不明白他意欲何為？那時的我忐忑不安，我是得救了？還是遭遇綁架？

在泥巴路上衝了一陣子，車停在一間小破房子前，我進去看嚇一跳，Handal加上四個保鑣正坐屋裡喝咖啡 ，我有種恍如隔世的感覺。

Handal的家位在半山上，數不清有多少個房間，有二十幾名僕人和園丁、八個保鑣，四個兒子每人開一輛當年份的跑車，果然不愧為該國第一土豪。

我除了在街頭考察風土人情，商量以後提供哪些便宜、符合需要的商品，也去了世界上唯二的白宮 「海地白宮」，那就是白色的總統府。看得出來，這曾是一棟美輪美奐的歷史建築，和美國的白宮有些神似。可是有個很大的不同，海地白宮前面廣大的草坪，錯落有致搭滿了花花綠綠的帳篷加紙板屋，更像難民營。時近傍晚，家家戶戶炊煙四起，構成匪夷所思的畫面。

離開海地先飛到邁阿密，一個高大英俊的加拿大騎警問我為什麼要去海地？我回答：「做生意啊！」他搖頭說：「太危險了。」我到達的前一天，有一個法國商人離開機場就失蹤了，三天後才在路邊溝渠找到遺體。他的同事是一個聯合國派往海地的警監，有一天，沒及時給海地學員索要的一塊錢，被開槍打死了。

這一段危機四伏的旅程值得嗎？我不後悔，我在後來的幾個月，出口多個貨櫃的農用鋤具到海地，讓大批農民得以種植作物，挽救了這個貧窮國家的許多人民免於餓死。

Handal怎麼又再度成為新聞人物？那是因為他涉入兩年前刺殺總統的大案子，國際警察幾次想引渡他回海地。我由衷祝禱好朋友是無辜的，有一天又能聊聊他的不平凡遭遇。