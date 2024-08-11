我們當年在陸軍官校服役的三個室友，留學美國後同在一九七三年結婚。參加南卡張兄婚禮時，一致同意利用聖誕節 到佛羅里達（Florida）當成大家的新婚旅行。聖誕節一到，三對夫婦在亞特蘭大（Atlanta）許家會合，租了一輛八缸轎車，浩浩蕩蕩地往南出發。

公路上擠滿車子，奔馳在佛州 高速公路上，可享受美國州際高速公路的便捷。這棋盤式的公路是艾森豪總統時代啟建的，道路編號從南往北走的為奇數，例如I-65；從西到東行的為偶數，例如I-40，加上五十州內的大小公路，哩數之長為世界之首。

迪士尼 樂園（Disney World）坐落於佛州中部的奧蘭多（Orlando），買了票後，還要坐單軌電車或遊樂海盜船才能抵達入口。

一進迪士尼便可看見卡通人物，如白雪公主、七矮人、巫婆、米老鼠、唐老鴨等，栩栩如生地在園區街上遊行。樂園中的遊樂項目，如小人國、鬼屋、賽車場、非洲探險、彼得潘飛天遊歷等，都是值得遊玩的好地方。迪士尼用了最先進的科技，如機器人、拓撲學（Topology）、光電效應，目的是讓老年人返老還童，讓中年人解除生活壓力，讓少年人親歷幻境，迪士尼的確是老少咸宜的遊樂園，每個人一生中不能不去的好地方。

到迪士尼旅遊前，我不相信旅遊業可以辦得這麼大又這麼好，事實證明迪士尼集團到處受歡迎，東京、巴黎、香港、上海都設有樂園，外界認為二十世紀旅遊業會成為一個不可忽視的行業，此話雖不中亦不遠矣。

從奧克蘭往南到邁阿密（Miami），可看到公路兩旁綿延不絕的橘子樹，樹上掛滿果實。後來有幸遍訪美國，才知道美國不僅在高科技與國防工業，如電腦、飛機、飛彈、太空通信等方面執世界牛耳，就連農業、畜牧業也是首屈一指。

我們離開納許維爾（Nashville）時，零下溫度，地上有冰雪。到了佛州天氣轉熱，汽車還需要開冷氣，大概就是因為如此，佛州成為美國退休人士的避寒天堂。

在台灣時聞佛州海灘常有星探物色美女，到了邁阿密海灘，我們幾個鄉巴佬睜大眼睛，希望能在海灘上看到「瑪麗蓮夢露第二」。但事與願違，海灘上曬太陽的女人，平均年齡在六十歲以上。

美國的汽車旅館到處可見，但此次旅行我們在邁阿密卻找不到旅館，原來美國人很重視假期，幾個月前就訂好旅館。我們異鄉客要學武松天黑了才找旅店，難怪找不到，折騰到半夜，只好在停車場小歇，但佛州的蚊子不比景陽崗的老虎遜色，每個人都被叮咬得欲哭無淚。隔天，天還未黑就急著找旅店休息，幸好在離市區三十多英里外，找到一處可以不必餵蚊子、可以安心下榻的汽車旅館。

我們還到佛州南端的「大沼澤國家公園（Everglades National Park）」。這占地甚廣的國家公園，其實是一個大沼澤，一片荒蕪，徒步其間可以看到大群野生鱷魚在沼澤中爬行。

佛州新婚之旅雖有油荒之憂，還有無眠餵蚊之夜，幸而功德圓滿。三家初生之犢遊興未盡在亞特蘭大告別時，約好隔年暑假一起到美加東北角，進行一趟開車大旅行。