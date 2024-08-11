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我戀愛了

周遠馨

好友說我最近容光煥發，是談戀愛了嗎？這要從去年二月說起。

抱著僥倖的心情，我到非洲肯亞（Kenya）旅遊，沒想到注射脊椎炎的類固醇時效過了，旅遊期間痛到煎熬不堪，無法行走，只得雇用酒店強壯的小伙子背著我，一睹剛果河（Congo River） 真面貌。念書時就對人類兩百萬年前的發祥地「瑞福特河谷（Rift Valley）」心懷嚮往，如今達成了三十年前的願望。

在非洲東岸大港蒙巴薩（Mombasa）一個葡萄牙人建造的碉堡中，看到傳說中鄭和船隊在十五世紀初留下的青花瓷，也聽說因船難而被救起的明朝船員，留在小島上與當地女子結婚繁衍後代的傳聞。旅行帶給我的創作靈感，彷彿是一劑妙藥，使我暫時忘卻了身體的疼痛，卻又擔心今後是否殘疾而不能旅行。

旅行結束後，我立刻去進行脊椎手術，當醫生看著我的脊椎核磁共振圖，他胸有成竹地安慰我：「這類手術我做了幾百次，妳以後就不必拿拐杖了。」他專業的氣勢和同理心，使我頓時對未來有了盼望，瞬間信心十足並「愛上」醫生。

經歷七小時的手術，陳年老疾竟然神奇地一掃而去，雖然在我身體留下五個傷疤、七根鈦合金，卻幫我重拾對生命的熱情，和鍾愛的醫生道別後，彼此祝福，再也不見。

幾個月後，一個西裔小妹妹點亮了我為時九個月的復健時期，她耐心地解釋和聆聽，對每個動作都認真教學，我每天努力復健不敢懈怠，身體狀況日益改進，對生命從「生無可戀」的絕望到衍生出莫名的「戀愛感」，我愛上丟掉助行器的日子，愈來愈能夠昂首闊步走路；也愛上從憂鬱和恐慌中走出來，走回社會，走進大自然。身體修復後，朋友說我彷彿長高了一吋，更因炎症慢慢從身體排除，人不再浮腫，瘦回年輕時的輕盈身形。

最近和好友到巴爾幹半島（Balkans）旅遊，在城堡牆上的餐廳慶祝自己手術恢復一周年，穿上新衣和久違多年的短跟鞋探索新人生，珍惜每一個當下，這種新生的活力就像戀愛一樣，能使人感到快樂和滿足。我對好友說，如果看到我臉上失去了戀愛的光彩，請提醒我繼續擁抱這得來不易的新人生，不要停止愛自己。

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