先生和兒子全副武裝挖象拔蚌。（圖／作者譚艷華提供）

每年夏天，我們一家人和兩個好朋友全家人約好去露營，這一次我們是去加州 蘇諾瑪（Sonoma）露營。從三藩市開車去Bodega Dunes Campground營地，大概一小時二十分鐘的車程，沿途不時見到農場、牛群和一大片草地。被城市鋼筋水泥叢林封閉太久的身心，一下子放飛出來，心情格外舒暢。

剛到達營地，車還未停好，孩子們就已迫不及待地下車，奔向那片小樹林玩起捉迷藏。整個營地就像是一個小村莊，每戶都有一個編號，露營就是來自不同地方的人，在短時間租住在野外，脫離平日喧囂的城市生活，全心沉醉在寧靜安謐的大自然中，享受微風、樹影和鳥語花香。

很快地我們就搭好帳篷，並開始做午飯，每次露營都是一次廚藝大比拚，每個家庭都做自己的拿手好菜。我先生做了他擅長的臘味排骨煲仔飯，別以為煲仔飯看似簡單，要用煤氣爐做煲仔飯，火候其實不容易控制，一不小心就會做出生米或是燒焦的飯。

朋友阿燕做了一道蒜蓉大白菜，還從家裡帶來了一鍋牛腩蘿蔔；另一個朋友阿琪做了玉米櫛瓜紅蘿蔔湯和煎羊排，羊排煎得很嫩，湯清甜又解膩，真是絕配。

吃完午餐後，孩子們盡情地在營地裡瘋跑、爬樹、捉昆蟲和打野戰，每個人都玩得不亦樂乎。大人們煮一壺香濃的咖啡 ，坐在一起天南地北閒聊，不必擔心上班遲到，暫時忘卻工作上的煩惱和養兒育女的焦慮。涼風習習，樹影婆娑，空氣中彌漫著淡淡的青草味和咖啡的香味，樹上不時有小鳥嘰嘰喳喳地叫，我躺在長椅上，呆呆地望著天上的雲，覺得愜意極了。

傍晚我們開始燒烤，雞翅膀、排骨和牛仔骨是早已在家裡醃好的，烤紅薯是每次露營的必選項目。把洗乾淨的紅薯用錫箔紙包好，放在炭上烤，等烤肉吃得差不多時，烤紅薯也就好了，烤好的紅薯又香又甜，有滿滿的兒時味道。這次我們還做了茄子燒烤和孩子們喜歡的烤棉花糖。

吃飽喝足後，大人們忙著收拾碗筷，孩子們就去洗澡。這個營地有洗澡間和熱水，投入二十五美分硬幣就有五分鐘熱水；一般來說，三、四個硬幣就可以舒服地洗一個熱水澡了。

第二天早上六點，我們開車去Bodega Bay和Westshore Road附近的泥沙地挖象拔蚌（Panopea generosa），加州法律規定要有釣魚 執照才可以捕捉象拔蚌，而且每人每天限捉十隻。挖象拔蚌必須在退潮時，否則挖出來的洞，很快就被漲潮的水填滿，無法繼續挖下去。

先生和兒子全副武裝，穿著工人褲、戴著手套、拿著鏟子和一個無底的桶。首先，要在泥沙地上找孔眼，那是象拔蚌在底下呼吸的信號，找到位置後用鏟子開始挖，挖到一定的深度再繼續用手挖，如果還沒有摸到，就將無底的桶插入洞裡，防止洞邊的泥沙塌陷。如果是比較大隻的象拔蚌，捉住牠的鼻子左右晃動，直至把牠抓上來。

那天我們非常幸運，在漲潮前就滿載而歸，我們享用了一頓非常豐盛的象拔蚌海鮮粥當午餐，還有薑蔥炒象拔蚌和象拔蚌蒸粉絲，鮮美的滋味至今難忘。

歡樂的時光總是過得特別快，在中午十二點前我們必須離開營地，大人小孩同心協力收拾東西和清理垃圾。露營不但是增進感情的親子活動，也是小朋友接觸大自然、學會獨立和培養責任心的第二課堂。