「人生七十古來稀」這句耳熟能詳的成語，對現在醫藥衛生相對發達的社會而言，已經有點格格不入了，因為現在七十幾歲的人比比皆是，八十幾歲的人也很多，甚至是九十幾歲的人也不少，但是要能達到一百歲就不容易了。

為慶祝從台灣移民來美國的母親一百歲生日，我早在半年前就開始籌備，起先考慮辦個一百桌的祝壽餐會，把居住在美國的所有親朋好友都邀請來，一起慶祝這難得的一百歲生日。後來發現能辦一百桌宴席的餐廳不多，而且多半是西餐廳，母親並不喜歡吃西餐，她老人家還是偏愛吃中餐，只好把範圍縮小到五桌，只宴請最要好的親友。

但是幾家較有名的中餐館，也很難找到可以擺五桌的大房間，尤其是新冠肺炎之後，中餐館的生意受到影響，都沒有設置大包廂，只能在大廳和一般吃飯的散客共處，要如何為母親舉辦一次隆重又有意義「百歲壽宴」？真是讓我傷透腦筋。

母親雖然快一百歲了，但身體仍然很健康，生活起居都還能夠自理，她能吃能睡，除了需要幫她準備膳食和洗澡，幾乎都不需要有專人照顧。就在母親即將一百歲的前兩個月左右，有天早餐時間，母親突然說她沒有胃口，不想吃東西，而且說話有一點結結巴巴，又急著想上廁所，她臉色蒼白，這種症狀以前從來沒有過，很像是中風 。

我們趕緊叫救護車，把母親送到附近的南加州大學 Arcadia醫院急救，當救護車把母親載去醫院時，我心想，母親該不會過不了百歲生日吧？

母親經過緊急醫護並做了各項檢查後，醫院說母親沒有中風，只是自律神經失調和膀胱發炎，住院幾天就可以回家，繼續在家治療應該可以康復的。母親在醫院住了四天就出院回家，但出院後，本來母親可以自理的生活起居，都需要有專人幫忙了。我和弟妹商量後，就決定請個專人來幫忙照顧母親，然後我又繼續籌備母親的百歲壽宴。

因為母親出院後需要坐輪椅，考慮到去外面餐廳吃飯不方便，只能在家裡舉辦壽宴，因此邀宴的親友只能三十人左右，就只有母親的家人和最親近的親戚。母親有一個小她六歲的弟弟住在西雅圖，也已經九十四歲了，我這個小舅舅答應一定會來慶祝他姊姊的一百歲壽宴，母親也很期待見到已有十年未見的弟弟，畢竟母親的六個兄弟姊妹，只剩下他們姊弟兩人。

十年前母親曾經有一陣子胃口不好，突然瘦了下來，大妹趕緊帶她去做檢查，發現大腸裡有一段瘜肉，化驗結果是大腸癌，當時母親已經九十歲了，但我們決定讓母親立即開刀切除，手術後住院十七天，出院回家後繼續追蹤治療，經過兩年追蹤確定癌細胞沒有再復發，算是完全康復了。

母親是一個很特別的女性，十三歲時就她自己一個人，獨自從台灣基隆港搭船到日本求學，讀完大學才返台結婚生小孩。婚後在中學擔任老師，還開設裁縫補習班，一邊扶養小孩一邊工作，算是非常勤勞和負責任的母親；她生了六個小孩，三男三女，每個小孩都栽培到大學畢業。

三十年前父親在台灣過世，我才把母親從台灣接來南加 州亞凱迪亞市（Arcadia）與我們同住，美國的良好居住環境讓母親安享了晚年。

母親能夠長命百歲，創下家族中最長壽的紀錄，應該和她樂觀的個性有關，她不與人計較，求知欲強，九十幾歲還拿放大鏡閱讀世界日報，而且擁有能吃、能睡的生活習慣，我認為這都是母親能夠長壽的原因。