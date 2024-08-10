吃完晚飯後，我窩在沙發上懶洋洋地玩手機，在廚房收拾碗筷的先生突然大喊一聲：「快過來啊！窗外有隻貓頭鷹。」我一躍而起衝進廚房，看到後院涼台的木頭長凳上，蹲著一隻個頭似野兔大小的貓頭鷹。

貓頭鷹的模樣我已經在照片裡見過無數次了，真實的野生貓頭鷹我還是第一次見到，而且距離這麽近。牠身上覆蓋著像樹幹一樣淺棕色和奶油白混合的斑紋，頭頂豎起一對如貓耳朵般的犄角，又大又圓的眼睛幾乎占滿整張臉，嘴巴尖尖的，十分小巧。

我躡手躡腳地往前挪，直到跟牠只隔著一層玻璃，然後舉起手機為牠拍視頻。牠的胸脯朝向草坪，頭卻後轉一百八十度凝視我們，保持著如此奇怪的姿勢，像雕塑一樣動也不動。牠羽毛外緣的絨毛非常細小，風一吹就輕輕晃動，這大概是唯一能證明我拍攝的是視頻，而不是靜態照片。

這種貓頭鷹學名叫什麼？我上網查詢，得知牠是棲居美國喬治亞州 （Georgia），也就是我們所在州的七種貓頭鷹之一的「東美角鴞」，這是屬於小型貓頭鷹，喜歡獨來獨往，白天休息、夜間捕獵，主要以昆蟲、蝙蝠和老鼠為食。牠們與人類和諧相處，因此活動範圍很廣，從美國東部一直擴展到墨西哥 ，我們居住的亞特蘭大 市（Atlanta）位於美國南方，這裡的「東美角鴞」毛色偏紅；而北部的「東美角鴞」毛色偏灰。

我默默地坐在窗前，和貓頭鷹對視了好一會兒，牠的眼睛漸漸由銅鈴瞇成一條細線，似乎打算趁著夜色降臨前打個盹。先生趕緊把屋裡的燈都關了，我們各自回到書房，不想打擾牠。晚上十一點，我睡覺前又去看了看，發現牠還在那兒，光線太暗了，我聚精會神地盯著牠，看久了，有一種牠的輪廓在黑暗中微微發光的錯覺，如同一隻正襟危坐的小精靈，一絲不茍地守護著沉沉夜色。

第二天早上五點多，我醒來第一件事就是跑到廚房望向窗外，貓頭鷹已經離開了，是否牠發現了草坪上夜遊的老鼠，遂納入囊中，一頓飽餐去了？希望貓頭鷹喜歡我家後院，以後常來做客。