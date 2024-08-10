第十五隻浣熊爬上我家的後院樹上。（圖／作者原志提供）

吃過晚飯，我來到小客廳玻璃門前，正想給幾盆花草澆水，突然玻璃外的草地上，有一團黑影從陽台欄杆前一躍而過。我定睛一看，那是浣熊，孩子的爸爸聽到我的叫聲，馬上扔下手裡的東西，一邊衝出門趕浣熊一邊說，前幾天看到隔壁鄰居院子裡有兩坨浣熊大便，就知道浣熊「又」來了。

回想我家這一年半來，浣熊造成的危害簡直罄竹難書，一個「又」字道出我們與浣熊多少鬥智鬥勇的往事。從一年半前發現浣熊鑽進車庫咬破天花板開始，我們曾經在三個星期裡，用捕熊鐵籠子抓到三隻浣熊，當時覺得那是十分了不起的成就，估計浣熊經此一劫，就算沒有絕跡，也不敢再來了，哪想到這只不過是開場白。

話說前年底抓到三隻浣熊以後，正好也到了聖誕節 ，多倫多的天氣進入嚴寒階段，以為可以高枕無憂了，於是就把捕熊籠子收進車庫過冬。誰知道就在冰雪封院、後院的籬笆門凍得打不開時，狡猾的浣熊跑到後院，在廚房屋簷下方咬了一個洞，鑽進屋頂夾層。

我們一邊在屋簷下擺放兩個放了雞骨頭的籠子，一邊跟修屋頂師傅聯繫，他來看了一下，說後院都凍住了，梯子搬不進去，只能等冰雪化凍，而且確認浣熊不在屋頂才能修補。等了許久，終於等到那一天，浣熊被籠子裡香噴噴的雞骨頭給吸引進去了。

放生了浣熊，正好那幾天氣溫回升，後院門也鬆動了，確認幾天以來，屋頂都是靜悄悄的，顯然沒有浣熊的蹤跡，我們趕緊通知師傅來修理屋頂。沒想到屋頂修好幾天後，籠子裡居然又鑽進一隻浣熊，接著一隻又一隻地不斷出現，半年裡總共抓了十四隻。我心想，這真是不得了，浣熊愛上我的家了。

要知道一年多前，多倫多的汽油價 格曾經高達兩塊錢一升，每次送浣熊到幾十公里外的樹林放生，燒掉十來升汽油不在話下，更別提有時候浣熊在車上拉屎拉尿，清洗汽車帶來的麻煩和熏天臭味。

算起來這筆汽油費少說也有幾百元加幣了，我跟老伴說把籠子收起來吧！否則還不知道得送多少趟，花多少汽油錢。誰知他總是振振有辭地說：「汽油費再貴也沒有修屋頂貴，不能因小失大。」他這一說好像也有道理。再想想又覺得不對，浣熊是加拿大 保護的野生動物，連商場辦公樓都奈何牠不得，能抓得完嗎？

不知道磨了多少嘴皮子，好不容易才讓老伴在聖誕節前把鐵籠子收進屋裡。正在慶幸這幾個月來相安無事，誰知道浣熊又來了。

那浣熊看見老伴衝進後院，立刻一溜煙竄到松樹下，再伸長脖子從松樹後面探出腦袋，小眼睛滴溜溜地找著滿院子嚇唬牠的物件。老伴撿到一截枯枝，順手把枯枝朝浣熊扔了過去，那隻浣熊不僅不跑，而且還機靈地爬到幾人高的樹上，然後就待在樹上不肯下來。

老伴在樹下對著牠又是吼叫，又是敲擊樹幹，牠卻一副老神在在的模樣，牠還不停地變換姿勢，像是跟我們捉迷藏似的，從主幹跳到枝幹上，再冷眼旁觀我們圍著大樹團團轉。老伴和牠對峙了足足有兩個鐘頭，直到天黑，牠還沒有下來的意思，只好偃旗息鼓，垂頭喪氣地進屋。

第二天早晨，後院又擺上兩個捕浣熊的鐵籠子，我一點也不操心什麼時候才能抓到這第十五隻浣熊，我只擔心目前油價這麼貴，錢包又要縮水了。