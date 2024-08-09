我參加的太極隊除了例行練習，還參與各種表演活動。（圖／作者睿穎提供）

十多年前，我剛從多倫多教育局（Toronto District School Board）轄下的一所中學退休 ，感覺雄心勃勃，有那麼多願望要去實現，在各種旅遊和放飛自我以後，生活歸於平靜。

恰在此時，我發現社區有幾個來加拿大 依親的老人，每天都在附近的Wismer公園練太極拳。我一直想學太極拳健身，但退休前每天忙完工作忙家務，一直沒能排上日程，如今有時間也有機會，當下就決定去學太極拳。

到了公園，我發現這裡有一群快樂的老人，太極拳隊的領頭人是自然形成的，她本人是太極拳愛好者和受益者。起因是她年輕時一直體弱多病，四十多歲時經常眩暈嘔吐，沒有食欲，身高一米六的人瘦到只剩四十八公斤，看了中西醫都查不出病因，中藥和西藥吃了不少，但都沒有效果。

無奈之下，她去學太極拳，練習幾個月之後，她的精氣神都比以前有改善，胃口好了，不再頭暈，體重有增加，大家都說她像換了一個人似的。嘗到了練太極拳的甜頭，她就再也沒停過，從那時候到現在已有二十多年了，她每天堅持不懈，從國內練到國外，熱心教會一批又一批有意願的學習者。

加拿大政府有專項撥款鼓勵老年人組織活動，走出家門強身健體，以節約全民醫保費 用。

一些有組織能力的老年人就以太極拳隊為基礎，成立華人老年協會，有興趣的老年人交會費都可以參加活動。除了學太極拳，還有英語、唱歌、跳舞、旗袍秀、書法、繪畫、攝影、園藝、烹調、編織、剪紙、棋牌等各種活動，還有防詐騙、防失智、防虐老、手機電腦使用等專題講座，這些活動和講座大大豐富了老年人的生活，我們很感激加拿大政府的多元文化和利民政策。

我們的太極拳隊今年除了例行的每天練習健身，還參與各種社會活動，例如一月歡慶元旦、二月春節聯歡、三月到老人院慰問演出、四月參加安省武術大會數百人的太極拳表演，我們的隊長和副隊長都獲頒太極拳達人獎牌和獎狀。四月二十八日參與了議員們為殘障機構籌款的義演，大家捐錢又出力，犧牲了周末休息時間，感受奉獻的快樂。五月十一日又參加了萬錦市環保義務活動去公園撿垃圾。五月是亞裔文化月，我們還與附近小學聯歡，為孩子們表演節目。

此外，太極拳隊的成員們在五月種植季捐贈，或互相交換花草蔬菜種子和幼苗，我們每天除了練太極拳，還互相交流種植、烹調和烘焙經驗，誰的菜種得好，自家吃不完，就與有需要的隊友分享。時而有人帶些自製的食品和小點心送給大家品嘗，你有生菜，我有魚腥草，她有薄荷和紫蘇，我有香椿和韭菜，大家互通有無，其樂融融。遇到節慶或有人過生日，大家便相約一起聚餐慶祝，對某地有相同興趣的人，也會相約一起去旅行。

我衷心感謝隊長的付出，每天風雨無阻帶領大家晨練，也衷心感謝太極拳隊的朋友們，大家一起健身，互相幫助與交流。有了這個群體，我們的老年生活每天都充滿期待和愉悅。