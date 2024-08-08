杜布洛夫尼克雄偉的古城牆一角。（圖／作者杜丹莉提供）

抵達克羅埃西亞（Croatia）南部的杜布洛夫尼克（Dubrovnik）時，是一個大晴天，這顆亞得里亞海（Adriatic sea）的明珠，真是名不虛傳。交錯密集的紅瓦白屋，如樂高積木般堆砌在海彎四周，那一頃溫柔寧靜的綠波，與碧藍如洗的天空相互輝映，對它一見傾心。

導遊已經在遊覽車上詳加介紹這個千年古城，也鼓勵大家爬上老城區的古城牆漫步，從十二世紀開始，它即被認為是中世紀最偉大的防禦工程之一，面對攻擊從未被擊垮過，也是歐洲保存最大、最完整的城牆，部分城牆甚至有八十二英尺高、二十英尺厚。面對這巨大高聳的白色石灰岩城牆，我們躍躍欲爬，在網路上繳交了三十五歐元，入場券立刻寄至電郵信箱。

爬上城牆遠望，海景大有可觀，城牆比想像中寬大，俯瞰一邊是藍綠如鏡、波光粼粼的亞得里亞海，可看到熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲（Game of Thrones）」中的君臨峽彎；一邊是紅頂褐瓦下，古舊的千門萬戶城區及廢墟遺址，偶爾一戶曬衣桿上的衣服，提醒著我們現在多是平常的煙火人家。

往下望去，城牆沿海而建，高大雄偉。牆身中建有許多炮台，想到導遊提過，它在一九九一年還被南斯拉夫的人民軍圍城七月之久，牆上彈孔清晰可見，飽受炮轟的城市，在聯合國的幫助之下才漸漸修復，表面上如此山明水秀的城市，誰會想到三十幾年前還是處在戰火硝煙之中。

站立在古城牆上，遠觀迤邐而上的台階，竟然覺得有點萬里長城的味道，它們不僅皆是文化遺產景觀，並且都盡力保護了國家的安定與繁榮。我們賞景照相，看著橋墩上穿梭交織的白鴿、海鳥，整整漫步了近兩個小時。

下了城牆，飢腸轆轆，老城區及周邊布滿各式各樣的餐廳、咖啡 店，也有許多家「權力的遊戲」特產店。還正巧看到了一個結婚場景，一人揮舞大旗在前，新郎和新娘一邊唱歌一邊帶領後面的親朋好友繞城一周，歌聲歡樂嘹亮，步伐輕快優雅，然後停在老城區的教堂前交換誓言，眾人圍觀見證，好一個別開生面的婚禮。

都說杜布洛夫尼克的海鮮好吃，我們找到了一處就在老城區旁邊、旅遊書大力推薦的餐館，坐定後，侍者端來一大盤活魚樣本，向我們介紹當日捕獲之魚，說是可以一魚三吃，讓我想起了石門水庫旁邊的魚家飯店。我們選擇了店家推薦的地中海海魴（John dory），先來一道魚醬，狀似鵝肝醬，味道更勝一籌；再來一道魚頭湯，沒放什麼佐料，但是鮮美無比。主菜是烤魚，這種魚我在美國吃過兩次，總覺得不夠鮮嫩，但是那天的魚肉細膩多汁、肥美鮮甜，那滋味至今難忘。

中午飽食，本來不想再吃晚餐，孰料同團的中國友人告知，旅館附近步行八分鐘有一家中國飯店。按指示走去，就在不遠之處，我們點了一碗牛肉麵和一籠蒸餃，道地的手捍麵及餃子皮 ，在這個我一開始連城市名字如何發音都搞不清楚的地方，能吃到如此佳餚，佩服中國人做生意的無遠弗屆。

這次旅行彷彿是上了一堂巴爾幹半島的近代史，南斯拉夫在軍事強人提托（Josip Broz Tito）的鐵腕統治下，相安無事幾十年，提托一死，各小國紛紛要求獨立，爭亂不斷，把一片牛奶與蜜之地，變成血流成河之鄉，宗教信仰的不同竟是最大的原因。再想想今日在加薩 走廊上的以色列與哈瑪斯戰爭，冤冤相報何時了？不禁替這顆美麗的明珠祈禱，願它能繼續耀眼平安。