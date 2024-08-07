今年母親節 我帶著老妻，到日本 與女兒、女婿及兒子在東京會面，然後參加一個去東京、京都、大阪和奈良遊玩十天的旅遊團。到東京自然不能錯過富士山，就好像去北京不能不去八達嶺爬長城一樣。

旅遊團在遊東京的第二天，就安排了富士山之遊，可是那天像大多數日子一樣，是個陰雨天，所以我們放棄參加，打算等旅遊團結束以後，再自家找個導遊，碰碰運氣希望是個晴天。

我們的運氣真不錯，那天是個大晴天，早上八點半離開旅館，途中經過一個直升機停機坪，下來照了一些以富士山為背景的相片，不到十二點就到達山麓下一個名為「忍野八海」的小鎮。鎮上有一棟兩百多年以茅草當屋頂的老房子，看起來仍然相當堅固，繞過老屋有好幾個池塘，其中一個不斷地湧出山泉，流到其他的水塘匯成一條小溪，中間有兩、三個水車在轉動，還有許多條錦鯉緩緩地游動，構成了一幅寧靜的鄉間圖。

此時遊人漸多，路旁賣紀念品和零食的商店開始忙碌起來。日本人相信富士山是由一個女神主掌，她賜福給鄉民，有家商店乾脆就命名為「富士之佑」。當然能讓民眾膜拜求福的寺廟就在附近，「淺間神社」的確香火相當茂盛，而山頂仍覆蓋著皚皚白雪的日本第一高峰富士山，正在背後靜靜地俯視眾生。

午餐時間已到，導遊帶我們去一家傳統餐館，餐館裡要脫鞋盤坐在榻榻米上，一看菜單竟然有馬肉刺身，我平生還沒吃過馬肉，何況是新鮮生馬肉，就點了一客品嘗。入口時味道有點酸酸甜甜的，可惜筋太多，嚼不太動，此時忽然腦洞大開，思緒飛揚，穿越到古時一座被敵人團團包圍的城池，天寒地凍，守軍已彈盡援絕，將軍非常痛心地殺死他的愛馬，讓精疲力盡的士卒們分食生馬肉，想到這裡，口中的馬肉再也吞不下去，盤中剩下的肉就讓女婿和兒子享用。

隨後導遊開車到海拔二千三百○五公尺的第五站（五合目）近處觀山，此處是遊客乘車能到達的最高點，想再往高些就得參加登山隊徒手攀爬。我們停車時，正見到五、六人在脫下登山裝備，想來他們已經從海拔標高三千七百七十六公尺的山上下來，不知道登頂了沒有？近處的富士山幾乎伸手可及，兒子和女婿都有點興沖沖地想攀登，可是登山一定要事先參加登山隊而且必須要申請，得到當局批准才能成行，他們只有抱憾了。

幸好大山就在眼前，況且我們運氣很好，當天晴空萬里，山景歷歷在目，大家拍了一大堆相片，不虛此行。

回程大塞車，高速公路上的車子龜步難行，花了四個多小時才回到旅館，大概除了導遊和司機，沒有人抱怨，那天去遊富士山真是愉快。