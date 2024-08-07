慕尼黑中央車站附近的Hackebrucke鐵橋，許多人喜歡坐在橋欄上欣賞落日。（圖／作者孟悟提供）

旅行前不做功課，後果很嚴重。二○二四年五月，我從中國回美國，計畫先飛布達佩斯（Budapest），然後在東歐溜達一下，最後從德國 慕尼黑（Munich）飛回美國。

我曾經看一個熱愛旅遊的朋友在群裡發帖，她説去東歐從不做功課，隨心所欲想玩就玩，玩膩了就換一個城市，東歐的物價便宜，不用花心思去比較。朋友曾經在布達佩斯附近的小鎮住一周，然後又坐大巴去了布拉格，布拉格是旅遊熱點，物價雖然相對貴，但是比起倫敦和巴黎還算便宜。

在歐洲旅遊交通四通八達，可以坐大巴或火車。我在飛布達佩斯前，只訂了布達佩斯的酒店。我去了布拉格，接下來去了波蘭，一路似乎很愜意，但是沒想到銀行卡罷工了，在波蘭一個名叫Wroclaw的城市，當地不收歐元和美元，要去銀行換波蘭貨幣。我嫌麻煩，幹脆一走了之，去哪兒呢？去慕尼黑吧！四天後，我將從那裡飛回美國。

慕尼黑是德國的大城，銀行卡用起來暢通無阻，交通便捷，生活方便，但是酒店貴得離譜。我知道，不能怪慕尼黑，這是我沒提前預定的苦果。我在慕尼黑的那一周，正好趕上IFAT貿易博覽會，酒店狂漲，我所住的酒店只是一家普通尋常的三星 酒店，在中央火車站附近，居然漲到了三百五十歐元一晚。

房間只有十二個平方米，隔音效果不好，到了晚上，街上的車聲、歌聲、聚衆喝酒吵鬧聲，讓人無法入眠。第二天我去前檯詢問，如果我多住兩天，是否可以給我換個房間？前檯小姐禮貌地微笑說：「我們的房間早已訂滿，你可以自己上網查看。」這一看被嚇一跳，我住的同樣房間漲到了五百六十九歐元，居然還沒有空房。當務之急，我必須找到新酒店。上網查了，三星級酒店都是五、六百歐元，因爲舉辦博覽會，酒店房價自然水漲船高。

慕尼黑真的是住不下去了，我該何去何從？我打開手機查地圖，要不去慕尼黑附近的小城？福森（Fussen）離慕尼黑只有兩個小時的火車車程，名揚天下的新天鵝城堡就在福森，那裡是遊人嚮往的地方，酒店和餐廳肯定水漲船高。有朋友建議我去義大利 ，但去義大利要穿越阿爾卑斯山，光看地圖都生出了跋山涉水的累，比較之後，最後選了一個叫Regensburg的小城，大巴車程兩小時。

我從酒店去慕尼黑車站，途中走過一座鐵橋，鐵橋在黃昏時呈現一種奇異的場景，讓我目瞪口呆。年輕人攀上鐵橋，坐在離地面兩米高的橋欄上，以五彩繽紛的姿態面對夕陽，有人聽音樂、有人喝啤酒、有人在看書、有人在拍風景，還有情侶熱烈地擁吻，我真擔心他們從鐵欄上摔下來。擔憂是我的，快樂是他們的，鐵橋之上，一群大學生模樣的年輕人，高聲笑談著什麼，人人手上拿著一罐啤酒，有人喝開心了，繼續朝上攀，以更高的姿態仰望風景。

夕陽餘暉落在鐵橋上，把鐵橋變成了油畫，而油畫中的人變成逆光中的剪影，靈動而深刻，與遠方的鐵軌和教堂相互呼應，重疊了百年的榮辱和盛衰。慕尼黑的故事在時光裡緩緩流動，我的逃離也成了故事的一部分。