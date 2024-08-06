Bad Homburg古鎮老街一角，傳統德國式建築堅實又厚重。（圖／作者李麗珠提供）

每晚看過電視新聞後，照例把YouTube 接至大螢幕，身旁放些零食，再倒杯小酒，斜倚進沙發翹起腿，隨著Walking Tour神遊四方，這是先生與我工作一天之後，最感愜意的時刻。

YouTuber 的步伐既快速又穩健，久違的義大利 米蘭大教堂已經近在眼前了；聖誕節才剛過沒多久，歡樂的氣氛仍持續著，廣場上那滿身華麗的聖誕樹，仍挺立在冷峭的寒風裡，彩燈的金光在夜空中閃爍，小木屋一間緊鄰著一間，烤爐上緩緩冒出熱氣，我幾乎聞到了撲鼻的肉香，這一切竟是如此熟悉，勾起我太多曾有的回憶，也再次牽動了我心中的激情。

先生是懂得我的，離開米蘭後不久，他又上窮碧落下黃泉，把鏡頭投向了美因茲（Mainz），這是德國萊茵河畔的千年古城。

我特別有感於古城裡的清晨市集，市集攤上擺放著各類新鮮蔬果，青脆的嫩葉仍淌著晶瑩的水滴，在陽光下閃映出耀眼光澤；滿地的盆栽與繁花色彩繽紛，在早晨的空氣中吐露出清香。此時許多流動餐車的小桌旁，早已站滿了趕著上班的人，只要幾片簡單的麵包、小塊的醃肉夾起司，配上一杯濃郁的黒咖啡，且不必夢裡尋它千百回，其實平凡的幸福，距離並不遙遠。

我一直在人群中尋找胖媽媽，她是否仍然繫著大圍裙，聚精會神地在攤前精挑細選？那一心專注的神態，總是能令我動容，她是否有個極挑嘴的老伴？或只是想為兒孫做一頓好吃的餐食？我又懷念起已逝的母親，頓時濕了眼眶，只願天下所有為人子女者，都能及時善待自己的母親。

轉瞬間火車駛進了Bad Homburg，這裡與Mainz有區間車相通，樸實無華的老街依舊，還是那麼使我悠然神往；遙望前方起伏不定的山丘，古堡亦正如昔日般雄立一方，YouTuber的腳步不曾停歇，踩在碎石路上沙沙作響，兩旁的蒼松高聳著開枝散葉，地下卻是一片盤根錯節，它們曾經伴著古堡的興衰起落，也走過人世間的悲歡離合，我未能讀懂其中蘊含的深意，但明白當珍惜時且珍惜；瞄一眼身旁的先生，我告訴自己，以後別再對他亂發脾氣了。

螢幕裡的夜空下飄起了細雪，當我看到人手一杯滾燙的紅酒時，不由又憶起早已走遠的父親；父親一生好酒，但無餘錢可以多喝，在我有能力任他開懷暢飲時，卻只能對著墓木空灑淚，內心有太多對父親的不捨，使我至今仍難以釋懷。

夜逐漸深了，我把所剩不多的酒一飲而盡，希望它能伴我一夜好眠，夢裡再見到家人鎮日思念的雙親。