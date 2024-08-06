當年我剛從聖路易斯（St.Louis）轉到芝加哥 （Chicago）新學校就讀時，由於人生地不熟，為了方便就選擇住在學校宿舍。第一天抵達宿舍後，找了工作人員辦理入住手續，打開房門發現宿舍是兩人一間，當時工作人員告訴我另一個房間無人居住，我便將行李放在另一個房間。

有一晚結束了台灣學生會聚會，我回到宿舍時，發現自己放在另一個房間的行李箱，已被放置在客廳，上面留一張寫著自我介紹的小字條，字條上說他的名字叫Arbi，是我的新室友，而他也將他的房門反鎖起來。

隔幾天後，我獨自待在房間吃晚餐，突然聽到大門被打開的聲音，走出房門查看是一名高大的印度 裔男性。他見到我時，用爽朗的聲音向我打招呼，同時伸出手和我握手。相互自我介紹後，才知道原來他已經大學四年級，這學期結束後就畢業了，他與家人住在芝加哥郊區，但通勤時間太久，才會臨時在開學前幾天申請學校宿舍。

即使成為了室友，我與Arbi也僅是點頭之交，我常在圖書館待到晚上才回宿舍，回去見到他後，通常也只是簡單寒暄一下，便繼續忙自己的事。中間有幾次他邀請我去喝酒，或參加他與朋友的聚會，但當時我的學業比較繁重，總是拒絕了他。

某次我結束了期中考後，他再度邀請我參加他與朋友的烤肉聚會，我便答應了。傍晚先與他到附近的超市購買烤肉材料，買完後再搭乘Uber到他朋友家，參加烤肉聚會的朋友來自各個國籍，他們知道我是Arbi的室友，且剛來到芝加哥不久，都熱絡地招呼我，這次聚會算是我與Arbi正式「破冰」，也是變成了解彼此的轉捩點。

烤肉結束後，我們一群人浩浩蕩蕩地走去搭乘地鐵 ，到小市中心的小酒館玩遊戲續攤，也抒發了我平時的課業壓力。活動結束回到宿舍後，我向Arbi表達了感謝，他也成了我第一個在新學校的外籍朋友。這次聚會後，我與Arbi變得更熟悉彼此，除了假日會與他的朋友一起玩樂，平時也會討論課業或是職涯相關問題，我與Arbi成為了真正的朋友。

過往聽過很多人對於來自不同文化的室友，有很多生活習慣上的抱怨，畢竟不同國家的人要彼此磨合著實不易，而我很幸運地能遇到Arbi，即使生活上有一些文化差異，經過提點後也總能彼此尊重包容。到國外求學課業很重要，但跨出舒適圈與不同文化的人相處，除了能獲得更多跨文化經驗，也能更了解彼此，那次與Arbi當室友的時間雖然不長，卻也成了我人生寶貴的經驗。