梅老先生住在靠近西雅圖 （Seattle）唐人街半面山坡社區，有一年，臨近農曆七夕時，又來到梅老先生的後院聚會。

同來的高立先生望著閃爍的星星，隨意地問：「林琳女士和梅力會從波士頓 （Boston）來西雅圖共度七夕嗎？」老先生看看手機說：「我已經安排朋友去西雅圖機場接機。」

老先生對我們從不隱瞞他的往昔舊事，他年輕時與父母住在香港 ，某次回到老家打算與林琳的父母商談婚事。恰逢七夕多颱風、多大雨，林琳的父母下鄉幫親戚辦事，不幸碰上土石流，雙雙被吞沒，梅家父母悔婚，返回香港後，迫不得已與另一名女子結婚。

過兩年，梅先生與太太再回老家，偶然的機會下走進社會福利院，一個左腳殘疾的兩、三歲男孩緊隨身後。梅太太說與男孩有眼緣，有意替男孩取名梅力，但他們暫時欠缺辦理收養孩子的條件。

後來梅先生與家人由香港移民西雅圖，有一天，他心懷內疚寄出一封信給林琳，信中談到他想在老家城市的社會福利院收養男孩「梅力」，但一直未見回覆。梅先生猜不出，林琳到底有沒有收到信？

似水流年，某年七夕，梅先生與女兒赴波士頓辦事，女兒與一個剛認識的年輕人走進酒店，年輕人說他叫梅力，左腳有殘疾，梅先生脫口而出說：「梅力小時在香港住過嗎？我們好像見過面？」在旁的女兒說：「梅力沒在香港住過，爸爸怎麼會見過呢？」年輕人接話說：「我與媽媽在唐人街開雜貨店，歡迎您去看看。」

次日，梅先生與女兒走入雜貨店，店內坐著一個端莊文雅的女人。見面時，空氣彷彿凝結了，她正是林琳，梅先生驚喜交集，林琳心靜似水地說：「梅力是我養子，有可能是你信中說的梅力吧！」

當年林琳相信梅先生的承諾，遺憾的是僅僅收到他的一封信而已，但她記住男孩的名字叫「梅力」。她說，每到七夕，牛郎織女都有相見的機會，而她自己只能長嘆不已。

後來一個返鄉探親的華僑，經他人介紹與林琳結識，林琳見對方樸實善良，便答應結婚。又過了一年，在波士頓定居的林琳與先生商量，想回到老家城市的社會福利院收養孩子，沒想到，那個叫「梅力」的男孩仍在，於是林琳辦理領養手續，養子就來到了波士頓團圓。機緣巧合的是，老先生與林琳在波士頓重逢。

那天晚上，林琳的家人與梅先生父女一起過七夕，仰望天空銀河，林琳惦念地說：「每年過七夕，我多希望牛郎織女可以跨越銀河見面。」她拉拉養子梅力的雙手又說：「孩子屬於人世間的情緣，那也是我們之間架起的一道橋吧！」

之後老先生將名下物業交由子女打理，全身而退安享晚年，他心滿意足地說：「這些年來，林琳和梅力都會堅持由波士頓飛來西雅圖與我們共度七夕。」

此時，有幾個華裔孩子在老先生的後院旁邊跑過，聽他們叫喊說：「七夕、七姐節、牛公牛婆來相會，天上凡間，幸福快樂。」 一連串開心笑語，融合了濃濃茶香飄散開來。