茼蒿花的黃色花心，向著鑲著白邊的花瓣往外暈開，宛若人間小太陽。（圖／作者侯文俊提供）

家中菜園的茼蒿開花了，由於最近天氣炎熱，後院這一畦小菜園在幾天之內搖身一變，成為一片亮麗的小花園，一朵朵黃澄澄的茼蒿花在陽光照耀下迎風搖曳，非常漂亮。

茼蒿花是一種高顏值的蔬菜花，茼蒿很多人都吃過，可是大部分的人卻未必看過茼蒿花。茼蒿是菊科春黃菊族植物，它的花朵形似菊花，有菊花的香氣，黃色花心向著鑲著白邊的花瓣往外暈開，花色斑斕，宛若人間的小太陽。另外，茼蒿花還可以剪下來插入花瓶中，融入居家生活，讓亮麗的小太陽為室內增添熱情芳香。

茼蒿依葉子型態分成圓葉茼蒿及裂葉茼蒿，圓葉茼蒿又稱大葉茼蒿，是台灣人最常吃的類型，我家種的茼蒿屬於台灣品種；裂葉茼蒿又稱山茼蒿，屬於日本 品種，也被稱為春菊，日本人很喜歡吃這種茼蒿，在美國的東方超市所賣的茼蒿都屬於山茼蒿。

茼蒿有蒿之清氣、菊之甘香，藥王孫思邈在「千金方」中記載「茼蒿，味辛、性平、無毒。安心氣、養脾胃、淡痰飲。」經常食用茼蒿可以調理脾胃，增強記憶力，以及治療咳嗽痰多與習慣性便祕 。茼蒿花則含有硒元素，具有抑制肝癌、肺癌、皮膚癌等各種癌症 的作用，還可以提高人體免疫力，使人更加健康長壽。

在中國古代，茼蒿是獻給皇帝的貢品，算是古代的宮廷御菜，故有「皇帝菜」的美稱；此外，由於茼蒿開的花像是菊花，也有人稱它為「菊花菜」。相傳台灣以前有個老粗將整籃茼蒿交給妻子，煮出來之後卻變成一小盤，老粗以為妻子偷吃，將她痛毆一頓，所以台語也稱茼蒿為「打某菜」。

外觀翠綠水嫩的茼蒿，是餐桌上美味的佳餚，它的氣味清香、口感細膩，吃起來清脆香甜，可以清炒或放在湯麵中。煮火鍋時當火鍋配料也相當對味，放進鹹湯圓、蚵仔煎更是絕配，是許多台灣人最喜歡的蔬菜之一。茼蒿花也是可以食用的，如果不吃可以曬乾製成保健菊花茶，功效和吃茼蒿菜不分軒輊。

來美國留學前，每次的過年圍爐，我們都會加上茼蒿當成吃火鍋最主要的青菜，對我而言，茼蒿象徵著家庭團圓的特別意義，如今父母、兩個哥哥以及一個弟弟均已過世，當年一家人圍在圓桌上，將一片片茼蒿丟入燒著煤炭的老式火鍋爐上面，那段美好的記憶更是令人懷念。

今年我所種植的茼蒿花，除了大部分用來裝飾居家以及風乾泡茶，我將保留小部分比較健康的花朵當成結籽之用，希望能將台灣的茼蒿，種在美國的土地上代代相傳。