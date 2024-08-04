當年留學美國時，我就讀內華達州 立大學（University of Nevada），出國的準備事宜很多，最重要的就是尋找住宿的地方。我心想從台灣到一個風土文化截然不同的生活環境，住學校的宿舍包含膳食供應，上課又方便，這是再理想不過了。

搬入宿舍第一天，從住戶手冊與大廳牆上的海報看到餐廳位置，循線去找，走到學生活動中心大樓側門，入口處上方紅色Dining Commons的鮮明字樣映入眼簾。玻璃門上印有周一至周五的早中晚三餐開放時間，以及周末中餐和晚餐的時段。

我在校園餐廳吃的第一餐是晚餐，帶著好奇的心情，在入口處刷了餐點卡後走進去，映入眼簾的是耳聞已久的美式自助餐。像劉姥姥進大觀園，我拿了托盤從沙拉吧開始拿食物，選了生菜、豌豆和玉米，接著到主食區夾烤雞，再夾一點蒸熟的蔬菜，然後在點心區拿了果凍，最後到冷飲機裝一杯果汁。我端著盛滿食物的托盤，找個位子坐下，享用第一餐校園美食。隔天的早餐有炒蛋、馬鈴薯餅、培根肉片，中餐是漢堡、炸薯條和沙拉吧。

日復一日，平日早中晚三餐都光顧，周六和周日的午晚餐也不錯過。我逐漸習慣美式餐飲，並嘗到很多從來沒吃過的異國烹調，像是墨西哥 軟硬餅（Burrito,Taco）、玉米片沾酸辣醬（Nachos）、千層麵、烤火雞、邋遢喬（Sloppy Joe）漢堡。除了美食，我也發現餐廳每天供餐的三個時段，有著不同的風情與氣氛。

我通常在早上七點半左右到餐廳，用餐的人稀稀落落，偌大的食堂顯得格外靜謐，空氣中飄著淡淡的咖啡 香。我喜歡找個靠窗的座位，有時和同學坐一桌，一邊吃早餐聊天，一邊看著窗外的藍天、樹木和花草，以迎接一天的開始。

中午時，用餐的人除了學生還有教職員，所以餐廳外常常大排長龍。餐廳內的主食區、沙拉吧和點心區盡是拿著托盤，等待取食的人。工作人員忙著添加食物，補上乾淨的餐盤和餐具，整理收拾餐盤回收，座位區常是高朋滿座，人聲鼎沸。

晚餐時，餐廳裡幾乎都是住校生，一天下來，大家忙著分享生活周遭發生的大小事，笑聲不斷，氣氛熱鬧輕鬆。我多半都與同一層樓的幾個同學坐一起，他們都是高中剛畢業的大一新鮮人，所以我見識了他們童心未泯的一面。有一次，同桌的馬克起身去拿菜，另一名同學就拿起餐桌上的鹽罐往馬克的果汁杯猛倒。沒多久後，當馬克回到座位開始吃飯，他舉起果汁杯，仰頭暢飲的剎那，急著吐回口中的果汁，令全桌捧腹大笑。

另一件趣事發生在一向大剌剌、作風直爽的泰德身上。那一天晚餐，他老兄端了盛滿食物的托盤走到飲料區，將盤子放在冷飲機旁的檯面上，他拿著杯子正要裝可樂時，突然「啪」的一聲，大家循聲望去，泰德的托盤翻掉地上，盤子碎片和食物散了一地，接下來，大家竟然鼓掌叫好。泰德兩手一攤笑著說：「我沒得吃，你們高興了吧！」隨即與拿著清潔工具趕來的工作人員，一起收拾殘局。

當時讓我吃到飽、喝到打嗝的校園餐廳，在那段期間照顧了我遠渡重洋的脾胃，也成了我的留學生涯回味無窮的篇章。