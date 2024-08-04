在台北一所大學對面，有一家相片沖洗店，在它的櫥窗裡，我發現好幾張照片是我的作品，那是學生時代我玩相機的紀錄。我無意中看到店主把照片擺出來，感到十分開心。我不是孤芳自賞而已，畢竟有行家認為過得去，有人肯定作品，我就心滿意足了。其實那個時候我買不起照相機，都是向同學借的。

移民 來美國後，我也在加州 一家相片沖洗店看到我的作品，那是用長焦距鏡頭拍攝的，才能把我家那朵曇花拍得那麼大朵與細緻，這正應驗「工欲善其事，必先利其器」那句話。

我對拍照產生興趣，應該往前推算。我讀小學時，老爸就教我畫素描，我開始學習怎麼表現線條、比例、大小與明暗，對一個小學生來說，探索很多新鮮的事情，的確是很興奮的。

雖然我從來沒有打算成為一個畫家，但是除了學校教的功課，能夠學習自己感興趣的科目，在每個人成長的過程中，都會令人感到非常幸福。

經過幾十年了，如今回想起來仍是甜蜜的回憶。我的老爸不是畫家，但是對繪畫很有興趣，我從來不打算走藝術這條路，但是始終保持對美術與音樂的喜好，這就足夠了。

等我大學畢業工作有了收入後，買了一台日本 品牌的單眼相機，鏡頭要大，照出來的相片才會細緻。我也買了幾本攝影專業書籍，瞭解相機的光圈大小與曝光速度的配合，各有巧妙不同，以及景深從幾吋到幾呎，這絕對是傻瓜相機不可同日而語的。

每次相片沖洗出來後，我就反覆思考與評估，從摸索中自我學習與進步，這就是樂趣。後來我又買了長焦距的鏡頭，可以配上原來的相機，拍照就更加得心應手了。

我戲稱我的老本行是「靠它吃飯的傢伙」，一生都不能丟的；至於照相是興趣、生活的調劑，可增添人生的色彩，兩者兼顧之後，我才可以放心地說一句：「吾願足矣。」

幾年前，我們去西雅圖（Seattle）看兒子，在他家的牆壁上，看到幾幅很大的風景相片，我驚覺他的拍照水準比我還好，但不是「青出於藍，更勝於藍」，因為我沒有教過他，頂多他從我的照相簿看過一些相片，也許跟基因遺傳有關吧！

小時候老爸教我素描，讓我打下美術的基礎，到高中與大學時我自學照相，如今看到兒子的作品，我明白了一句話：「傳承有人了。」