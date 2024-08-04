挪威峽灣。（圖／作者陳育英提供）

五月正值繁花盛開，我與太太參加從洛杉磯到北歐旅行團，到達丹麥首都哥本哈根時，已是夜晚八點，此時的哥本哈根仍亮如白晝，當夜享用西餐，其煙熏三文魚鮮美、豬排噴香，令人回味無窮。

第二天我們前往海邊一睹美人魚雕像，這座雕像因安徒生童話故事而聞名天下。當天下午乘坐渡輪，美美地睡了一覺，第二天上午抵達挪威首都奧斯陸。

挪威是高度發達的現代化國家，當地政府為了推廣旅遊業，專門推出挪威縮影（Norway in a nutshell），分別可搭乘巴士、郵輪、觀景火車，讓遊客在一天之中可享受高山上的千年冰峰與森林美景。列車行駛途中，專門停留五分鐘時間下車，觀賞飛流瀑布下的紅衣女子輕歌曼舞，演繹挪威森林精靈的神話故事。

挪威擁有綿長的海岸線，有「峽灣國家」之稱，巍峨的群山、湛藍的天空與峽灣的海洋時而交替，時而起伏跌宕，山峰、綠地點綴小屋，風景如詩如畫。站在郵輪的甲板上，見大小瀑布從天而降，抑或溪流潺潺匯入大海，此情此景宛如暢遊長江三峽，但長江是河水匯聚，而峽灣卻是海水倒灌、冰河溶化。

在奧斯陸，我們參訪了市政廳，這是諾貝爾 和平獎的頒獎儀式舉辦場所，在大樓前面的一塊空地，擴音喇叭聲震耳欲聾，幾十人齊聚一堂，數面鳥克蘭旗幟迎風飄揚，原來這裡正在舉行和平集會，抗議俄羅斯 入侵烏克蘭。

從奧斯陸搭乘飛機一小時，來到瑞典 首都斯德哥爾摩，我們參訪了藍色音樂廳，音樂廳高大雄偉，門前有雙翼女神群雕塑，令人肅然起敬。每年的諾貝爾科學獎在此地頒發，頒獎後移師市政廳舉行慶祝晚宴。

從斯德哥爾摩港口搭乘五星郵輪，跨越波羅的海一路向東，晝夜航行到達芬蘭首都赫爾辛基，我們參訪了西貝流士公園（Sibelius Park），由六百多根鋼管造成的波浪狀結構，形狀如管風琴，是為了紀念芬蘭音樂家西貝流士而建立的。西貝流士在俄羅斯統治時期，創作的交響樂「芬蘭頌（Finlandia）」，激發芬蘭人民的民族意識，有芬蘭第二國歌的封號。

北歐四國的丹麥、挪威、瑞典、芬蘭，各大城市古典的歐式建築、峰峽灣、湖泊冰川美不勝收，然而令我感興趣的還有社會福利制度，途中我也適時詢問，他們擁有豐富的自然資源，至少百分之三十六的高稅率拉近貧富差距，良好的社會福利照顧弱勢族群，生老病死皆有完善的國家補助，這是世界幸福指數最高分的原因。此外，北歐人生活節儉、崇尚自然，環保意識強，與美國的奢華浪費形成鮮明對照。

北歐之旅的最後一天，我們參訪了北歐最美的圖書館「赫爾辛基頌歌中央圖書館（Helsinki Central Library Oodi）」，這是為了慶祝芬蘭獨立建國一百周年而建立，大樓建在議會大廈正對面，意謂民主與知識同在。

中午走進一家中餐館就餐，與老闆閒聊，老闆來自中國大陸，早年留學，四年後開餐館，至今已歷時三十餘年。老闆風趣健談，滔滔不絕地談論工作、生活、休閒及退休後各種規畫，其幸福感溢滿臉容，我笑著說：「這才是真正的社會主義制度。」他頓了一下說：「這還是資本主義制度，但比較接近民主社會主義制度。」

旅行，也是一種修行，揮一揮手，與北歐說再見，北歐之旅令人印象深刻。