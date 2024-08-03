五月去歐洲旅遊二十一天，回到加州聖地牙哥 （San Diego）的住家後，我在廚房發現每晚都有鼠輩橫行，到處弄得很髒亂，不堪其擾。想來應該是前一陣子常忘了把廚房通後院的門隨手關上，讓老鼠有機會鑽進來。先生決定來一個捕鼠計畫，最先想到的是用捕鼠黏紙，可是這些小動物太聰明了，一點都不管用。

後來先生的好友李兄好心借給我們一個捕鼠籠，先生用微波爐把花生糖烤香當誘餌，期待晚上有所斬獲。第二天一早起來，就聽到先生在廚房大叫：「抓到了。」原來是一隻老鼠上勾了，牠躲在籠子裡不敢動，我叫先生趕快把籠子放在後院，再想想要怎麼處理。

先生告訴我，李君曾說：「逮到老鼠後，就把牠們放在太陽下曬死。」我聽了覺得太殘忍，想想可能放生會比較對，雖然李君說：「老鼠在家裡作亂，給你們帶來多大的麻煩，已經夠壞了，為什麼還要婦人之仁？」我卻不以為然。

我左思右想，是不是去每天早上散步的大公園（Breen Park）放生呢？不行，公園外圍都是住家，萬一老鼠跑到別人家也不好，我在心中這麼想。

在家裡附近有一個保護區的樹林，周遭都是大樹，讓老鼠隨便往哪跑都沒關係。就這樣，我們在樹林裡把老鼠放生了。

這次經歷使我想起往事，兒女還小的時候，那時我們還沒有移民 美國，先生常喜歡帶他們去台灣野柳海邊抓魚摸蝦，每次盡興地玩了一、兩個小時後，孩子常想把抓到的魚蝦裝進小水桶帶回家玩，我跟他們說：「你們為了好玩，要把這些魚蝦寶寶帶回家，但是到了晚上，魚蝦的媽媽沒有看到這些寶寶回去，一定會很著急的，對吧！」

孩子對我點點頭，我繼續對小孩說：「你們在岸邊玩玩就好，要走時就放回大海，不要帶回家了。帶回去也養不起來，最後還是死了。」我告訴孩子們：「我們不要做這種事，做人要有仁慈之心。」我就是這樣教導我的孩子，他們至今都很珍惜生命。