好友小倩日前因事快閃台灣八天，在返美的前一天，她去做了一件想了很久、但一直沒有勇氣做的事，那就是紋眉。

小倩向來在意她稀疏的眉毛，平常連下樓拿信，都要畫眉後才肯出門，這次是因為看到一個朋友紋了超自然的飄眉，她才忍不住誘惑，預約同一個美眉師溫蒂為她紋眉。

溫蒂成立個人工作室已經四年了，聽說客人很多很難預約，小倩很慶幸她約到了。她做完紋眉後，還立刻傳照片給我看，果真紋得自然，一點也不突兀。但小倩回美國後的第三天早上，她氣急敗壞地視訊我，說她的眉毛自前一晚開始脫皮，原本紋得美美的眉線竟然整片掉下來，現在又回到之前的無眉狀態，完全看不出來有紋眉過。我雖非專家，但也看得出來紋眉前後的差別。

花了錢看不見成果，任何人都會感到失望，而且因為沒預料到會有這樣的結果，原本有三個月內免費補色的服務，也不可能飛回台灣使用，這讓小倩感到懊惱萬分。她自拍了幾張照片傳給溫蒂看，希望溫蒂能提供解釋以及補救的辦法，接下來的幾天，我就像追連續劇一樣，每天聽小倩述說這場風波的進展。

因為美國和台灣的時差，小倩和溫蒂都在線上交換簡訊，也許是這樣的溝通沒有效率，幾天下來，小倩不但氣沒消，反而愈來愈生氣。一開始是沮喪浪費了錢，後來讓她生氣的反而是溫蒂不處理的態度，例如小倩寫：「這看起來和紋眉前一樣。」溫蒂卻說：「不錯喔！看起來有上色。」小倩問她：「剛做好應該不會這麼淡才對呀？」溫蒂的回答是：「真想飛去幫妳補色。」

經過幾天的周旋，小倩覺得溫蒂紋眉做得不理想，理應給客人一個交代，而不是一再用空話敷衍。於是小倩問說下次回台灣，是否可給她打個折扣價重做？溫蒂說：「一年內半價重做單次，一年後則是單次七五折，沒有補色服務。」

事情到此似乎圓滿落幕了，問小倩是否滿意這樣的協調？會不會再去找溫蒂紋眉？小倩說，她不會再去找溫蒂了，因為她覺得溫蒂完全沒有誠意照顧顧客的需求。她說後來自己堅持問折扣價，是基於原則問題，但對溫蒂來說，似乎賺錢還是比顧客的滿意度更重要，因為如果這次是上色的問題，那只做單次紋眉，同樣的問題還是會出現，再說小倩也不可能在一年內再度回台灣。

每個人因立場不同，想法也不同，雖說做生意的人很辛苦，客人也不一定對，但我還是替溫蒂感到可惜。小倩那麼在乎她的眉毛，如果做得滿意，她每一、兩年回台灣都有可能再去找溫蒂。再說小倩在台灣的朋友眾多，想去美眉的不乏其人，經過這場風波，她應該不會推薦溫蒂的工作室才對。我忍不住想，如果溫蒂能把好手藝加上有彈性的客服，在做生意的這條路上，應該會走得更久遠。