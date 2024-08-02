我們搬來加州 聖地牙哥（San Diego）後，先租住一棟平房，有兩間臥房和兩間浴室，足夠我們夫妻兩個人的需求。兒子的住家就在附近，只隔大約不到百步，來往非常方便，五歲的小孫女有事沒事就經常一個人走過來。

我們簽了半年租約，心想應有足夠的時間買到房子，想不到快一年了還沒有買成，心中有些焦慮起來。房東 讓我們不續約繼續住下去，只要一個月前事先通知，就可隨時搬走，使我們鬆了一口氣。我們想把租房買過來，但房東不願賣，只好上網找附近售屋的廣告，並找房地產經紀人幫忙。

我們找到的第一個經紀人是中東移民，他的姓氏開頭有個沙音，我們背後叫他老沙。老沙是一個我們在圖書館認識的澳洲移民老太太所介紹，他已經在這一行幹了三十幾年，經驗豐富，但也是一個老油條。老沙喜歡吹噓，有時說謊不臉紅，他帶我們看了近十棟房子，我們都不滿意，不是距離兒子住家太遠，就是房價貴得超出我們的預算，最後我們決定不找他了。

剛開始找房時，兒子曾介紹他買房子的經紀人仙娣，我們沒有選擇她，現在回頭找她。仙娣也有二十幾年的經驗，她為人老實，但少了些魄力，老是怕得罪賣方及其經紀人。

我們和兒子的住家同屬一個社區的房子，該社區有七百多戶，社區設有住戶組成的協會Homeowner Association，簡稱HOA，社區一切事務都由協會管理，像安全巡邏、割草剪樹等；社區還有一個小公園，有兒童遊戲場、籃球埸、網球場、游泳池及烤肉野餐區。我們覺得社區是理想的住宅區，買房子就鎖定在社區裡尋找。

前些日子有兩次幾乎快買成房子，一次只差一萬元就被別人搶走；另一次賣家接受我們的出價，檢查房子後，卻發現很多嚴重缺陷，我們要求賣方修補不果，只好放棄。在美國買賣房子都要經過「房屋檢查」的程序，費用由買方負擔，房屋檢查員做得很仔細，大小缺陷都一一列出來，買方據此跟賣方討價還價，談不攏的話就無法成交。

過了不久，我們又看中一棟剛上市的房子，仙娣說機不可失，建議我們趕快下單。只是我們覺得上市房價有點過高，我們想殺價，仙娣卻不以為然，她勸說我們照上市價錢投標，她跟我們的立場不同，她一心想完成交易賺取佣金，而我們想省一些錢。最後我們殺價三萬元投石問路，賣方不肯，只願減價三千元，我們也不接受，討價還價了幾次，最終殺價一萬元成交。

我們以前不止一次買過房子，都沒有經歷這樣的討價還價，這次總算領教過。我們能買成房子都要歸功老婆的老練精明及耐心，仙娣說她很尖銳（sharp），我想是褒多於貶吧！

現今買賣房子從第一步呈交「購屋同意書」，到最後一步的「房屋過戶」，都在網路上進行，比起四、五十年前買賣房子方便多了。在加州買賣房子的過程和麻州 比較之下，我覺得麻州地方政府管得比較嚴緊，買賣雙方都必須遵守的規則非常詳盡，因而可能得到較多的保障。