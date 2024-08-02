退休 多年我一直住在西雅圖 （Seattle），年過七旬，我至今依然保持健康，還能訴諸文字於筆端，多因有足夠的機會鍛鍊身體，使身體保持充沛的精力，所以室外活動的鍛鍊對我很重要。西雅圖夏天氣溫溫和，陽光充足，很少酷暑，非常適合我到室外活動。

然而西雅圖的冬季潮濕陰冷，常年多雨，氣溫偏低，常常伴有雨雪交加的天氣，這種氣候可能加劇關節疼痛、骨骼問題等健康不適，甚至影響心情和精神狀態，增加抑鬱和孤獨感。對那些體質虛弱者，或者像我一樣怕冷的老年人來說，並不適合居住。

我曾考慮向南遷移，尋找一個四季宜人、陽光充足的地方度過晚年，有朋友建議我搬到加州聖地牙哥（San Diego）居住，那裡四季如春，夏季不酷熱，冬季也不嚴寒，擁有迷人的海灘和豐富的文化活動。然而搬遷對整個家庭而言是個大決定，因此，暫時只能把聖地牙哥當成一種嚮往。

日前我有親友從亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）到西雅圖探訪，並稱鳳凰城的冬季溫暖宜人，建議我考慮搬到那裡。然而，我了解到鳳凰城的夏季極端炎熱，氣溫常常超過攝氏四十度，大多需要待在室內依賴空調降溫，這樣的氣候並不適合我。因此，我擔心夏季的鳳凰城會讓我感到不適。

有人說，鳳凰城的冬季就相當於西雅圖的夏季，經過我仔細比較後發現，西雅圖的夏天僅有三個月，而鳳凰城溫和宜人的冬季氣候可長達七個多月，這是否意味著鳳凰城更適合居住呢？

西雅圖位於華盛頓州西北部，靠近太平洋，氣候濕潤，有利於保持空氣清新；鳳凰城則位於亞利桑那州，屬於沙漠氣候，夏季炎熱乾燥，可能會受到沙塵暴和乾旱的影響。總而言之，西雅圖的空氣品質可能更好一些。

無論如何比較，西雅圖和鳳凰城各有優勢，西雅圖因雨水充沛而被譽為「翡翠城」；鳳凰城則因陽光普照而被稱為「太陽谷」，無論是西雅圖的常青樹和壯麗山川，或是鳳凰城的紅色岩峰和水療度假村，都各具魅力。

既然西雅圖和鳳凰城都無法比較，那麼最理想的狀態是在這兩個城市都有房子，夏天住在西雅圖，冬天住在鳳凰城。我認識的不少朋友就是在美國南北擁有兩套房子，雖然不一定是西雅圖還是鳳凰城，但我沒有這個財力。

其實比起以前我們生活在中國大陸，在美國的每個城市都可以是天堂，想離開西雅圖，是不是我想多了？再說，西雅圖多雨也有很多好處，多雨空氣好，陰雨多雲季節也壓抑了山火影響。以舊金山 為例，它的山火威脅遠大於西雅圖。

多年前，我的一個朋友帶著幾個孩子從西雅圖搬到舊金山，幾年後又搬回來。原來他們一家人都喜歡彩虹，而舊金山雨少，難得看到彩虹，他們還是喜歡西雅圖，所以搬回來了。這個例子讓我反思，或許我對西雅圖的眷戀，更勝於我所意識到的。

近幾十年來，西雅圖的人口一直呈現增長趨勢，許多人選擇在這裡度過生命的不同階段，對於能夠在這裡安享退休生活，我已經很感恩了。